लखनऊः यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट बायोलॉजी का पेपर 5 अप्रैल को निर्धारित है. ETV Bharat ने SUCCESS मंत्र अभियान के तहत इस विषय की बारीकियों को समझा. टीम ने बाल निकुंज इंटर कॉलेज (अंग्रेजी माध्यम) के शिक्षक उमेश कुमार और पायनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज राजेन्द्र नगर शाखा की वरिष्ठ शिक्षिका प्रमिला श्रीवास्तव से बात की. इस खास बातचीत के दौरान विशेषज्ञों ने इस विषय की परीक्षा में अच्छे अंक पाने के टिप्स दिए.

उमेश कुमार, शिक्षक, बाल निकुंज इंटर कॉलेज

प्रमिला श्रीवास्तव, शिक्षिका, पायनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज

: परीक्षा लिखित प्रकार की होगी. इसका समय 3 घंटा 15 मिनट निर्धारित हैं. 15 मिनट छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अतिरिक्‍त दिया जाएगा. प्रश्न पत्र कुल 70 अंको का होगा जिसमें, 4 प्रश्न बहुविकल्पीय 1-1 अंक के होंगे, 5 प्रश्न अति लघु उत्तरीय 1-1 अंक होंगे, 5 प्रश्न 2 अंको के लघु उत्तरीय, तथा 12 प्रश्न 36 अंकों के लघु उत्तरिय , 3 प्रश्न दिर्घ उत्तरीय 5 अंको के पूछे जाएंगे.जीवविज्ञान में सबसे ज्यादा आनुवंशिकी के प्रश्न पूछे जाते हैं.. जीव विज्ञान में परिस्थितिकी और पर्यावरण से, जनन से, जीव विज्ञान और मानव कल्याण से 14-14 अंको के प्रश्न पूछे जाते हैं.. इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करना परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होगा.. molecular basis of inheritance, principles of biotechnology और biodiversity and conservation पर फोकस करें.

3. कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जो हर वर्ष अमूमन पूछे जाते हैं.

उत्तर 3 : महत्त्वपूर्ण सवाल जीव तथा समष्टि से (समष्टि गुण), समष्टियों के बीच अंतःक्रियायें, जैवविविधता एव संरक्षण से तथा बायोटेक्नोलॉजी से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं. Double fertilization, Law of independent, describe malarial parasites जैसे सवालों का अध्ययन जरूर करें.



4. परीक्षा की तैयारी के दौरान क्या-क्या सावधानियां बरतें ? तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए?

उत्तर 4 : 1. सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम के अनुसर ज्यादा अंकों के टॉपिकस पर अधिक ध्यान देना होगा.

2. समय को ध्यान में रखते हुए हमें हर प्रश्न का सटिक शब्दों में उत्तर देना होगा.

3. प्रश्नों को विस्तार से समझाने के लिए चित्रों का प्रयोग अवश्य करें. बायोलॉजी में चित्रों को नामांकित करना न भूलें.

4. नोट्स बनाकर तैयारी करें.

5. NCERT पुस्तकों का अपयोग उत्तर लिखने के लिए करें.



5. कुछ गलतियों जो अमूमन छात्र करते हैं. इन गलतियों को कैसे सुधारा जाए?

उत्तर 5 : छात्र घर पर चित्रों का अभ्यास नहीं करते या फिर चित्रों को नामांकित नहीं करते. बायोलॉजी में यह गलती कभी ना करें.



6. उत्तर लिखते समय बच्चों को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

उत्तर 6: 1. अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में ज्यादा लिखने से बचें.

2. चित्रों व आरेख स्वच्छता से बनाएं.

3. नामांकित व रंगीन चित्र बनायें.

4. हेडिंग पेन व हाइलाइटर का अपयोग अवश्य करें.

5. डाइग्राम बनाने के लिए डार्क पैंसिल का इस्तेमाल करें.



