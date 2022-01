लखनऊ: कोरोना संक्रमण (Coronavirs In UP) और विधानसभा चुनाव (UP Assembly elections 2022) के बीच शिक्षा विभाग ने यूपी बोर्ड हाईस्कूल (UP Board Exam 10th Date 2022) और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं (UP Board Class 12th Exam Date 2022) को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी हैं. विभागीय सूत्रों की मानें तो अगर कोरोना की स्थितियां ठीक रहीं तो मार्च के तीसरे सप्ताह से परीक्षाएं कराई जा सकती हैं. इसके प्रस्तावित तिथि मानकर विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.



माध्यमिक शिक्षा परिषद (Secondary Education Council Uttar Pradesh) की ओर से परीक्षा केन्द्रों के निर्धारिण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. मंगलवार देर शाम तक परीक्षा केन्द्रों की जनपदीय समिति की ओर से अनुमोदित केन्द्रों की सूची जारी कर दी जाने की उम्मीद है. यह आपत्तियां दो फरवरी तक दर्ज कराई जा सकती हैं. छात्र, स्कूल प्रिंसिपल और अभिभावक आपत्तियां दर्ज करा पाएंगे, जिसके आधार पर आगामी 10 फरवरी को अन्तिम सूची जारी की जाएगी.



इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में भी भारी कमी देखने को मिली है. इस बार करीब 4 लाख परीक्षार्थी कम हुए हैं. इस साल बोर्ड परीक्षा में कुल 51,74,583 परीक्षार्थी (UP Board Student Details) शामिल होंगे. वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में 56 लाख से अधिक अभ्यार्थी शामिल हुए थे. विभागीय अधिकारियों के मुताबिक यह संख्या पांच साल से संख्या कम हो रही है, लेकिन कोरोना काल में इसमें अधिक गिरावट दर्ज की गई है.

परीक्षा कराने के साथ ही इस बार विभाग नकल करने वालों पर भी लगाम कसने जा रहा है. बोर्ड ने पूरी परीक्षा को सीसीटीवी कैमरे की नजर में कराने की तैयारी शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, प्रदेशभर में कुल दो लाख कैमरे लगवाए जाएंगे. इसके अलावा, उन स्कूलों को ही केन्द्र बनाया जा रहा है, जहां इस तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं.



