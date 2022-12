लखनऊ : अलीगंज थाना अंतर्गत (Under Aliganj police station) सेक्टर क्यू में लगे यूपी महोत्सव में उन्नाव से आई महिला और उसके दोस्तों को झूला संचालक ने साथियों के साथ मिलकर पीट दिया. इसके बाद किसी ने मारपीट की सूचना पुलिस को दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस को शिकायतकर्ता तो मिले , लेकिन मारपीट के आरोपी झूला संचालक और उसके साथी भाग गए. मारपीट के पीछे विवाद झूले पर चढ़ने को लेकर बताया जा रहा है.

पुलिस के अनुसार (according to the police) उन्नाव निवासी एक महिला अपने दो साथियों के देर रात यूपी महोत्सव में घूमने पहुंचे थे. इस दौरान झूले के पास झूला पर चढ़ने को लेकर कहासुनी होने लगी. इस बीच झूला संचालक और उसके सहयोगियों ने महिला व उसके साथियों के साथ मारपीट शुरू कर दी. आसपास मौजूद लोगों ने मारपीट की सूचना पुलिस को दी. पुलिस आने की सूचना मिलने पर आरोपी झूला संचालक और उसके साथी मौके से भाग गए. वहीं पुलिस मारपीट में घायल महिला और उसके साथियों को प्राथमिक इलाज के बाद थाने लेकर चली गई.



पुलिस का कहना (say the police) है कि सोमवार रात करीब 11 बजे करीब उन्नाव निवासी महिला और उसके साथी नशे में धुत होकर यूपी महोत्सव पहुंचे थे. इस दौरान झूले वाले से झूले पर चढ़ने को लेकर कहासुनी होने लगी. बात बढ़ने पर झूला संचालक और उनके साथियों ने महिला और उनके साथियों को मार पीट दिया. इसकी सूचना यूपी महोत्सव प्रशासन से मिली थी. अलीगंज थाना प्रभारी नागेश उपाध्याय (Aliganj police station in-charge Nagesh Upadhyay) ने बताया कि उन्नाव निवासी महिला की ओर से तहरीर मिली है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.



