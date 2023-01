लखनऊ : सड़क दुर्घटना (road accident in lucknow) में दो लोगों की मौत हो गई. पारा थाना (accident in para police station area) क्षेत्र में बाइकसवार की सड़क हादसे में मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा था, जहां डाॅक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था. वहीं गोमतीनगर थाना क्षेत्र (Accident in Gomtinagar police station area) में एक निजी स्कूल के पास कंसल्टेंसी का काम करने वाले युवक का शव पड़ा मिला. पास में ही उनकी स्कूटी पड़ी हुई मिली. पुलिस का कहना है कि हादसे में जान जाने की आशंका है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज गया है.



लखनऊ के अलग अलग थाना क्षेत्रों (road accident in lucknow) में दो लोगों की सड़क हादसे में मौत होने की बात पुलिस कह रही है. पहला मामला पारा थाना क्षेत्र (PARA police station area) का है. असोहा निवासी सुरजन हाफडाला चलाते थे. सुरजन रात में हाफडाला खड़ा करके बाइक से निकले थे. पारा थाने के पास किसी वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां कुछ देर बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने आधार कार्ड के जरिए सुरजन की पहचान करके भाई सुनील को सूचना दी.



दूसरा मामला गोमतीनगर थाना क्षेत्र (Gomtinagar police station area) का है. पुलिस के अनुसार एटा के रहने वाले पीयूष महाजन पत्नी प्रिया और बेटे आर्यन के साथ गुडंबा के कुर्सी रोड स्थित संगम अपार्टमेंट में किराए पर रहते थे. परिजनों के मुताबिक पीयूष किसी काम से सोमवार को निकले थे. रात में एक निजी स्कूल के पास उनका लहूलुहान शव पड़ा मिला था. पुलिस का कहना है कि संभवत: गिरने और सिर डिवाइडर से टकराने से उनकी मौत हुई है. पीयूष के चेहरे और सिर में गंभीर चोटें हैं. पीयूष को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था. इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र (Inspector Dinesh Chandra Mishra) ने बताया कि सूचना पर पहुंचे एटा से आए भाई प्रियांश ने बताया कि सोमवार शाम को भाई से बात हुई थी. वर्ष 2023 में उनका बहुत कुछ करने का इरादा था. प्रियांश ने हादसे पर शंका जताते हुए जांच की मांग की है.

