लखनऊ : दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दो लोगों ने आत्महत्या कर ली. पहली घटना गोसाईगंज थाना अंतर्गत एक गांव में हुई, यहां एक युवक ने डाला (छोटा हाथी ) लोन की किस्त ना अदा करने के चलते फांसी लगा ली. वहीं मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के एक युवक ने मायके से पत्नी के न आने के चलते फांसी लगा ली. पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.



पहला मामला गोसाईगंज थाना (Gosaiganj Police Station) अंतर्गत का है. राम फकीरे निवासी नबी खेड़ा मजरा लोहारी खुर्द थाना गोसाईगंज पर सूचना दी कि उसके पुत्र राजकुमार (20) ने बहादुर खेड़ा स्थित गांव के किनारे एक बाग में पेड़ में मफलर का फंदा बनाकर फांसी लगा ली. इसके पूर्व करीब एक सप्ताह पहले भी राजकुमार ने फांसी लगाने की कोशिश की थी. राजकुमार ने हाल ही में एक डाला छोटा हाथी खरीदा था, जिसके लोन की किस्तें वह समय से अदा न कर पाने के कारण काफी परेशान था. घर से 2 दिन पहले बिना बताए निकला था. हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही उसे किसी पर शक है. पुलिस के अनुसार (according to the police) राजकुमार की शादी करीब 3 साल पहले हुई थी और करीब 6 माह पूर्व उसका तलाक हो गया था. उसके साथ दो वर्ष का लड़का है जो अपनी मां के साथ नानी के घर पर रहता है.





वहीं दूसरी ओर जगदेव पत्नी स्वर्गीय मथुरा निवासी दौलत खेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ ने सूचना दी कि शुक्रवार करीब 10:00 बजे उसके लड़के रामबहादुर ने गांव के बाहर खेत में महुआ के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सूचना पर एसआई राहुल सिंह (SI Rahul Singh) पहुंचे और शव को पीएम के लिए भेजवाया. एसआई ने बताया गया कि राम बहादुर (35) ने गांव के बाहर सोहन मौर्य के खेत में स्थित महुआ के पेड़ से मफलर का फंदा बनाकर फांसी लगा ली. रामबहादुर के तीन लड़कियां और दो लड़के हैं. वह नशे का आदी था. पत्नी अपने बच्चों समेत करीब 1 वर्ष से अपने मायके में रह रही है. पत्नी के मायके से न आने के कारण परेशान रहता था. रामबहादुर अपने माता पिता से अलग रहता था.

यह भी पढ़ें : स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए अंतिम दिन आज, मौका चूके तो आगे नहीं मिलेगा चांस