लखनऊ : नए वर्ष 2023 की शुरुआत से ठीक पहले मंगलवार को लखनऊ पुलिस ने वर्ष 2022 के आपराधिक आंकड़े जारी किए हैं. लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर (Lucknow Police Commissioner SB Shirodkar) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2022 में हुईं प्रमुख घटनाएं व कार्रवाई की जानकारी दी. वर्ष 2022 के आपराधिक वर्कआउट के आंकड़े जारी करते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हमने कई मामलों में त्वरित व कठोर कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सीधा संदेश दिया है कि अपराधियों के खिलाफ लखनऊ पुलिस काफी सख्त है. वहीं कुछ अपराधों में पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है. इनको लेकर लखनऊ पुलिस गंभीर है और सक्रियता से काम कर रही है.

लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने कहा (Lucknow Police Commissioner said) कि लखनऊ पुलिस के लिए राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था व साइबर अपराध चुनौती (traffic system and cybercrime challenge) बने हुए हैं. जिसके सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. वर्ष 2022 में गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अरब 77 करोड़ 56 लाख से अधिक की संपत्ति जप्त की गई है. वर्ष 2022 में महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है. राजधानी लखनऊ में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 13 सौ से अधिक लोगों को सकुशल बरामद करने में कामयाबी मिली है. बड़े पैमाने पर एंटी रोमियो स्क्वायड (anti romeo squad) के तहत लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई की है. हत्या, लूट, चैन छिनैती जैसी घटनाओं के खुलासा करने में लखनऊ पुलिस कामयाब रही है. कुछ हत्या व लूट की घटनाओं को अभी तक नहीं खोला जा सका है. जिनको लेकर लखनऊ पुलिस काम कर रही हैं. संगठित अपराधियों के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की है.



लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई : कमिश्नर के मुताबिक (according to commissioner) लखनऊ पुलिस को प्रोफेशनल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. अपराधियों के खिलाफ शिथिलता बरतने वाले व शिकायतकर्ता का सहयोग न करने वाले लापरवाह पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इससे एक सकारात्मक संदेश गया है. ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लखनऊ में कंफर्ट लगने के बाद से ही प्रयास किए गए. वाहनों की अधिक संख्या के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलती है. हालांकि लखनऊ पुलिस अपने स्तर से ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

