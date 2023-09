लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया करने के लिए सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. प्रदेश सरकार की ओर हॉस्पिटैलिटी व होटल मैनेजमेंट सेक्टर में युवाओं को करियर के बेहतर ऑप्शन देने के लिए प्रदेश में स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट (State Institute of Hotel Management) की स्थापना करने जा रही है. यह जानकारी प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री डॉ जयवीर सिंह (Tourism Minister Dr Jaiveer Singh) ने दी.

पर्यटन विभाग में गोरखपुर व अलीगढ़ स्टेट इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना का प्रस्ताव शासन को भेजा है. इन दोनों जनपदों में संस्थान के निर्माण हो जाने से विभिन्न हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवेल एण्ड टूरिज्म सहित होटल मैनेजमेंट से जुड़े क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम इस इंस्टिट्यूट में पढ़ाई जाएंगे.



1700 से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ने का मिलेगा मौका: मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन दोनों ही संस्थाओं से पढ़ाई पूरी करके निकलने वाले छात्रों को रोजगारपरक डिप्लोमा, सर्टिफिकेट व पीजी डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा. जिससे कोर्स पूरा करने के बाद ही छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे. उन्होंने बताया कि स्टेट इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट के रूप में इन संस्थानों का स्थापित करने का जो प्रस्ताव तैयार किया गया है. इन दोनों ही संस्थाओं से हर साल लगभग 1700 से अधिक विद्यार्थियों को परास्नातक डिग्री, डिप्लोमा, स्नातक डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट व कौशल विकास पाठ्यक्रमों को मिलाकर 17 प्रकार के कोर्सों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा.





कौशल विकास और हुनर से मिलेगा रोजगार: जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित लघु अवधि के 'कौशल विकास व हुनर से रोजगार तक' के कार्यक्रम के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देकर कुशलता प्रदान की जायेगी. इससे देश-विदेश के छात्र-छात्राएं लाभ लेंगे. यहां से पढ़ कर निकलने वाले छात्र देश व विदेश की विभिन्न होटल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूर एंड ट्रेवल्स, रेस्टोरेंट, एयरलाइन्स, जहाज, रेलवे मार्ग व आतिथ्य से जुड़े सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे.

अयोध्या में फाइव स्टार होटल और रिसॉर्ट बनने की तैयारी: मंत्री जयवीर सिंह ( Tourism Minister Dr Jaiveer Singh) ने बताया कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है. इसे देखते हुए आने वाले समय में अयोध्या वह उसके आसपास बड़ी संख्या में फाइव स्टार होटल और रिसॉर्ट बनने की तैयारी (Five star hotels and resorts in Ayodhya) चल रही है. ऐसे में इन क्षेत्रों में नौकरी पाने के लिए युवाओं को बेहतर स्किल की जरूरत है. इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग में गोरखपुर व अलीगढ़ में स्टेट इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है.

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी 23 सितंबर को दे सकते हैं अपने संसदीय क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात, शामिल होंगे कई बड़े क्रिकेट स्टार