तमिलनाडु : रथयात्रा के दौरान बड़ा हादसा, 11 श्रद्धालुओं की मौत

तमिलनाडु के तंजावुर में मंदिर की रथयात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया है. करंट लगने से 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई.

देश में पहली बार ताजमहल के पास वैक्यूम सीवर का इस्तेमाल, जानिए इसकी खासियत

देश में पहली बार ताजनगरी में सार्वजनिक स्थल पर वैक्यूम सीवर नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है. आगरा स्मार्ट सिटी की ओर से ताजमहल के पास ताजगंज में 240 घरों को वैक्यूम सीवर से जोड़ा गया है.

सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस टेंडर : डीजल बसों के बराबर परिचालन लागत

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) पांच शहरों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और सूरत के लिए 5,450 इलेक्ट्रिक बसों के अधिग्रहण की निविदा निकाली है, जो विश्व स्तर पर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए निकाली गई निविदा में अब तक की सबसे बड़ी निविदा है.

हरिद्वार के डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती की शोभायात्रा पर हुए पथराव के विरोध में काली सेना हिंदू महापंचायत करने जा रहा है. महापंचायत के मद्देनजर जलालपुर गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है. साथ ही काली सेना के राज्य संयोजक स्वामी दिनेशानंद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं, संतों ने पुलिस प्रशासन को भी सीधे तौर पर चेतावनी दी है.

पीएम केयर्स फंड पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता ने रखे ये पक्ष

केंद्र सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया था कि पीएम केयर्स फंड में आने वाला धन भारत सरकार के समेकित खाते में नहीं आता है. इसलिए ये कोई सरकारी फंड नहीं है. केंद्र सरकार ने कहा था कि कोष में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए इस ट्रस्ट को मिले धन और उसका सारा विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है.

यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में फिरोजाबाद नंबर वन, जानिए अन्य जिलों की रैंकिंग

यूपी की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो रहा है. रैंकिंग होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है. प्रदेश में फिरोजाबाद जिले की रैंक नंबर वन है, वहीं गोरखपुर नंबर दो और लखनऊ 13वें नम्बर पर है.

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बिना मास्क दर्शन नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु, कोरोना की नई गाइडलाइन जारी

कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के कारण वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है. एक मई से श्रद्धालु बिना मास्क के दर्शन नहीं कर सकेंगे.

UNSEEN VIDEO: जयमाला के बाद परिजनों से बोले थे रणबीर कपूर, Say hi to my wife

जयमाला के बाद रणबीर कपूर ने पत्नी आलिया भट्ट को परिजनों से परिचित कराया था. इसका एक अनदेखा वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

भारत में महंगाई का कारण तेल की ऊंची कीमतें, मौद्रिक सख्ती आवश्यक : आईएमएफ

आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग के कार्यवाहक निदेशक ऐनी-मैरी गुल्डे-वुल्फ ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि से भारतीय मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है. इसके लिए मौद्रिक नीति में सख्ती और विकास क्षमता में सुधार के लिए संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करने की आवश्यकता है.

गुतारेस-पुतिन के बीच हुई वार्ता, रूसी राष्ट्रपति बोले- अब भी यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण समझौते की उम्मीद

यूक्रेन में पिछले दो महीने से अधिक समय से जारी संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की. इस दौरान पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के रुख में बदलाव से भविष्य में कोई समझौता कठिन होगा.

