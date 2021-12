रामलला की आरती उतार सीएम योगी बोले- राम भक्तों की सरकार चाहिए या उन पर गोली चलाने वालों की...

सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने शुक्रवार को रामलला के दर्शन कर आरती उतारी. उन्होंने बजरंगबली के दरबार में माथा टेका. इसके बाद वह शहर के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित आरोग्य आयुष मेले में भाग लेने पहुंचे. उनके साथ केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी भी मौजूद रहे. यहां पर एकीकृत आयुष चिकित्सालय एवं 500 आयुष-HWC का लोकार्पण एवं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय का शिलान्यास हुआ. इस मौके पर सीएम योगी बोले, हम अयोध्या में मंदिर बनवा रहे हैं, इस पर भी कुछ लोगों को ऐतराज है. आपको तय करना है कि आपको राम भक्तों की सरकार चाहिए या राम भक्तों पर गोली चलाने वालों की.

यूपी विधानसभा के 45 विधायकों पर आपराधिक आरोप, ADR ने जारी की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश विधानसभा के 45 विधायकों पर अधिनियम 1951की धारा 8(1), (2) और (3) के तहत न्यायालय ने आरोप तय किये हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म और यूपी इलेक्शन वॉच ने उत्तर प्रदेश विधानसभा 2017 के 396 वर्तमान विधायकों के शपथ पत्रों का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट जारी की है. एडीआर के मुख्य प्रदेश से संयोजक संजय सिंह ने आज बताया कि विधानसभा के इन 396 में से 45 (12 प्रतिशत) ऐसे विधायक है, जिनके ऊपर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 8(1), (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए है. इस रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों का विश्लेषण किया गया है.

स्मृति ईरानी से पानी मांगने पहुंची महिलाओं को भाजपाइयों ने पीटा

एक तरफ जहां प्रदेश की भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण की दावे कर रही है. वहीं, जिले में भाजपा के ही कार्यकर्ता महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट कर रहे हैं. दरअसल, जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से कुछ महिलाएं पानी की समस्या को लेकर मिलने पहुंची थी. आरोप है कि इसी दौरान जायस नगरपालिका अध्यक्ष और उनके बेटे ने महिलाओं के साथ मारपीट की. हालांकि यह घटना केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले का है.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी से ब्लैकमेलिंग का पर्दाफाश, गैंग के पांच सदस्य गिरफ्तार

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी (Minister of State for home Ajay Mishra Teni) को ब्लैकमेल (Blackmailing) करने वाले एक गैंग का स्पेशल सेल ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Kheri) को लेकर आरोपी उन्हें बार-बार कॉल कर ब्लैकमेल कर रहे थे.

वसीम रिजवी का एक और विवादित बयान, बोले- ISIS के शिकंजे में फंसे मदरसे

खबर उत्तराखंड से, जहां धर्मनगरी हरिद्वार में हुई धर्म संसद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. वसीम रिजवी (wasim rizvi) उर्फ जितेंद्र त्यागी लगातार एक के एक विवादित बयान दे रहे हैं. ताजा विवादित बयान उन्होंने मस्जिद और मदरसों को लेकर दिया है. जिसमें उन्होंने कहा कि मदरसे आईएसआईएस के शिकंजे में फंस गए हैं. ऐसे में इन्हें जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए.

Senior Citizen Savings Scheme: बुढ़ापे में सहारा और सुरक्षा देने वाली इस बचत योजना के बारे में

वैसे तो हर उम्र में भविष्य की चिंता सताती है लेकिन बुढ़ापे की फिक्र हर किसी को होती है. हर कोई उम्र के इस पड़ाव को चिंतामुक्त होकर जीना चाहता है और ये तभी होगा जब जेब में पैसा होगा. खासकर रिटायरमेंट के बाद कमाई के जरिये लगभग खत्म होने से ये चिंता और अधिक सताने लगती है. ऐसी स्थिति में हर कोई वो विकल्प ढूंढता है जिसमें पूंजी पर अच्छा रिटर्न भी मिले और पैसा सुरक्षित भी रहे. अगर आपकी उम्र 60 साल है तो पोस्ट ऑफिस की एक बचत योजना (saving Scheme for senior citizens) आपकी चिंता दूर कर सकती है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास इस योजना के बारे में आपको बताते (know everything about SCSS) हैं.

2021 : LAC पर तनाव के बावजूद भारत-चीन के बीच व्यापार में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

भारत और चीन ने इस साल तब एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब उनके द्विपक्षीय व्यापार ने 100 अरब डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया, हालांकि इसका दोनों देशों की राजधानियों में कोई खास उल्लेख नहीं हुआ. दिल्ली में इसकी चर्चा इसलिए नहीं हुई, क्योंकि बीजिंग ने हाल ही में कई मौकों पर द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन किया है. पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध जारी है.

भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने लिया संन्यास, Tweet कर दी जानकारी

हरभजन ने ट्वीट कर कहा, "सभी अच्छी चीजों का अंत होता है और आज में अपने 23 साल के इस करियर को अलविदा कहता हूं जिसने मुझे जिंदगी में सबकुछ दिया है. मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरी मदद की और मेरे इस सफर को और भी खूबसूरत और यादगार बनाया."

69 हजार शिक्षक भर्ती मामलाः 17 हजार पदों पर प्रभावित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की होगी भर्ती

उत्तर प्रदेश में 17000 आरक्षित पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. यह भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन हुई 69 हजार सहायक शिक्षक में होगी. बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चन्द्र द्विवेदी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की.

वाराणसी का अनोखा चर्च, जहां होती है भोजपुरी में प्रभु यीशु की प्रार्थना

25 दिसंबर क्रिसमस डे पर पूरे विश्व में जीसस को याद किया जा रहा है. आस्था की नगरी काशी में भी इस पर्व पर काफी उल्लास का माहौल है. आज हम विश्व भर के अनेक चर्चों के बारे में जानते और सुनते हैं. लेकिन हम काशी के ऐसे चर्च के बारे में आपको बताएंगे, जो काशी के लोगों के साथ-साथ पूर्वांचल और बिहार के लोगों से भी इसका भावनात्मक जुड़ाव है. ये जुड़ाव इसलिए है क्योंकि यहां पर रोज प्रार्थना होती है. वो न तो इंग्लिश में किया जाता है और न ही हिंदी में बल्कि पूर्वांचल और बिहार के लोकल बोली भोजपुरी में किया जाता है.