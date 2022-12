लखनऊ : प्रदेश में इन दिनों शादी का सीजन (wedding season) चल रहा है. जिसके चलते सब्जियों के दाम (rates of vegetables) में बढ़ोतरी हुई है. गर्मी से लेकर अब तक महंगे दाम पर बिकने वाली सब्जियों के दामों से कुछ राहत मिली थी. फिलहाल सहालग (wedding season) के चलते हरी सब्जियों (green vegetables) के दामों में 10 से 15 रुपये की बढ़ोतरी हो गई. तरोई, भिंडी के बाद अब टमाटर और करेले के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है.

सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भिंडी और तरोई (ladyfinger and Ridge gourd) के दामों में हुई है. पहले 30 रुपये में बिकने वाली यह सब्जियां 60 रुपये किलो तक बिकने लगी हैं. वहीं नया आलू भी लोगों की जेब ढीली कर रहा है. व्यापारियों (merchants) का कहना है कि शादी के सीजन के चलते सब्जियों के दाम में उछाल (Rise in prices of vegetables) आया है. ऐसे में हरी सब्जियों के दाम 10 से 15 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बढ़ गए हैं. आइए जानते हैं शनिवार (10 दिसंबर) को को यूपी की मंंडियों (vegetable market) में सब्जियों का भाव क्या रहा.





शनिवार को आलू (पुराना) रु30 किलो, आलू (नया) रु50 किलो, प्याज रु30 किलो, टमाटर रु35 किलो, नीबू रु50 किलो, कद्दू 30 किलो, लौकी रु25 किलो, पालक रु40 किलो,

भिंडी रु60 किलो, मिर्च रु30 किलो, गोभी रु25/पीस, तरोई रु70 किलो, लहसुन रु40 किलो, करेला रु50 किलो, परवल रु40 किलो, मटर रु60 किलो, सेम रु40 किलो, शिमला मिर्च रु35 प्रति किलोग्राम बिका. Potato (old) Rs.30 kg, Potato (new) Rs.50 kg, Onion Rs.30 kg, Tomato Rs.35 kg, Lemon Rs.50 kg, Pumpkin Rs.30 kg, Gourd Rs.25 kg, Spinach Rs.40 kg, Okra Rs.60 kg, Chilli Rs.30 kg, Cabbage Rs.25/piece , Taroi Rs.70 kg, Garlic Rs.40 kg, Bitter gourd Rs.50 kg, Parwal Rs.40 kg, Peas Rs.60 kg, Beans Rs.40 kg, Capsicum Rs.35 per kg. आगरा, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ समेत तमाम जिलों में फिलहाल हरी सब्जियां महंगी हैं.

यह भी पढ़ें : निकाय चुनाव से पहले काशी में गरजेंगे योगी, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय मैदान में होगी जनसभा