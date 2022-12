लखनऊ : राजधानी में पुलिस का लोगो लगी कार का हूटर बजाते हुए स्टंटबाजी करने वाले हुड़दंगी तीन युवकों को बुधवार को सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस (Sushant Golf City Police) ने गिरफ्तार कर लिया (three youths arrested) है. इन युवकों की स्टंटबाजी का वीडियो (stunt video) सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इसके बाद वायरल वीडियो के जरिए शिनाख्त कर पुलिस ने तीनों को दबोच लिया है. पुलिस ने वायरल वीडियो वाली कार को भी कब्जे में लेकर एमवीएक्ट की धारा (Section of MVact) में सीज कर दी है.



सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर शैलेन्द्र गिरि (Sushant Golf City Inspector Shailendra Giri) ने बताया कि तीनों आरोपियों ने थाना क्षेत्र में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया (social media) पर वायरल किया था. वायरल वीडियो (viral video) के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया गया है. तीनों युवक एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं और एक युवक के पिता पुलिस विभाग में हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ट्रांसपोर्ट नगर निवासी अंकुर पांडे (Ankur Pandey, resident of Transport Nagar), मानकनगर निवासी हिमांशु तिवारी (Himanshu Tiwari, resident of Manaknagar) और कृष्णानगर निवासी मोहम्मद सैफ (Mohammad Saif, resident of Krishna Nagar) के रूप में हुई है. तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी फरार चल रहे थे. आरोपियों को पास से एक कार बरामद की गई है, जिसे सीज कर दिया गया है.

