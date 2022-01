लखनऊ: रेलवे प्रशासन ने तेजस एक्सप्रेस के संचालन में परिवर्तन करने का फैसला किया है. ट्रेन नंबर 82501/82502 लखनऊ जं.-नई दिल्ली (Tejas Express Lucknow to Delhi Timing) व नई दिल्ली-लखनऊ जं. तेजस एक्सप्रेस (Tejas Express Delhi to Lucknow) के संचालन में 25 जनवरी से 15 फरवरी, 2022 तक परिवर्तन किया जा रहा है. इस अवधि में यह ट्रेन (Tejas Express Lucknow to Delhi Days) सप्ताह में 3 दिन चलायी जायेगी. साथ ही रेलवे प्रशासन ने पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के कानपुर अनवरगंज-कासगंज खंड के दरियावगंज-पटियाली स्टेशनों के सब-वे निर्माण के लिये 24 जनवरी को ब्लाॅक किये जाने के कारण गाड़ियों का निरस्तीकरण (Train Cancelled) व नियंत्रण का फैसला किया है.



मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन नंबर 82501/82502 लखनऊ जं.-नई दिल्ली-लखनऊ जं. तेजस एक्सप्रेस (Tejas Express Delhi to Lucknow Running Days) को 25 जनवरी से 15 फरवरी के बीच प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार व रविवार को चलायी जायेगी. इसके बाद 16 फरवरी से यह ट्रेन पूर्ववत सप्ताह में 04 दिन शनिवार, रविवार, सोमवार व शुक्रवार को चलायी जायेगी.

इन ट्रेनों का होगा निरस्तीकरण



कासगंज से 23 जनवरी को चलने वाली 05389 कासगंज-फर्रूखाबाद अनारक्षित सवारी स्पेशल ट्रेन निरस्त रहेगी.

फर्रूखाबाद से 24 जनवरी को चलने वाली 05390 फर्रूखाबाद-कासगंज अनारक्षित सवारी स्पेशल ट्रेन निरस्त रहेगी.





रोक कर चलाई जाएगी ये गाड़ी



05379 लखनऊ जं.- कासगंज अनारक्षित सवारी स्पेशल ट्रेन रूदायन स्टेशन पर 15 मिनट नियंत्रित कर चलायी जायेगी.