प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय सिंह.

लखनऊ : मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) के बाधित होने से परिषदीय शिक्षक परेशान हैं. शिक्षकों की उपस्थिति का सत्यापन (VERIFICATION OF ATTENDANCE OF TEACHERS) नहीं हो पा रहा है. ऐसे में उन्हें नए साल पर भी वेतन समय से नहीं मिल पाया (teachers did not get salary on new year) है. वहीं विभाग लगातार वेतन भुगतान को लेकर शिक्षकों को लगातार आश्वासन दे रहा है. बताया जा रहा कि सर्वर चालू हो चुका है, लेकिन इस पर अभी काम चल रहा है.

परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों (council school teachers) को अभी तक 2 से 4 तारीख के बीच में वेतन दिया जाता है. फिलहाल पोर्टल की मेंटेनेंस चलने के कारण इस बार देरी हो रही है. पोर्टल पर शिक्षकों की उपस्थिति को लॉक करके पेरोल लॉक किया जाता है. इस आधार पर ही वेतन जारी किया जाता है. हालांकि अधिकारी व्हाट्सएप ग्रुप में अनौपचारिक तौर पर बराबर जानकारी दे रहे हैं कि वेतन मिलने में कितने दिन और लग सकते हैं. सर्वर अब चालू हो चुका है, लेकिन बैकअप आदि लेने का काम चल रहा है. इसके सुचारू रूप से चलने में अभी 1 सप्ताह का समय लगेगा. इसके बाद ही वेतन जारी किया जाएगा. विभागीय के सूत्रों का कहना है कि पोर्टल 25 दिसंबर से खराब है. इसलिए शिक्षकों की छुट्टियां व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही मंजूर की जा रही थीं. इन्हें बाद में पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. वहीं लंबी छुट्टियां लेने वालों की ज्वाईनिंग ऑनलाइन होनी है इसमें देरी हो रही है.

प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय सिंह (Vinay Singh, Provincial President of Primary Teacher Trained Graduate Association) ने बताया कि कई जिलों में शिक्षकों की उपस्थिति का सभी सत्यापन नहीं हो आया है. जिसे वेतन में देरी हो रही है. उन्होंने बताया कि विद्यालय स्तर पर कई जगह प्रधानाध्यापक अभी तक शिक्षकों की उपस्थिति सत्यापित नहीं कर सके हैं. सामान्य व्यवस्था में भी शिक्षकों को छुट्टी के लिए मानव संपदा पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन करना होता है, अन्यथा अनुपस्थिति लग जाती है. पोर्टल बाधित होने से छुट्टी के भी आवेदन नहीं हो पा रहे हैं. जिसे जल्द ठीक करा कर वेतन जारी किया जाए. अगर पोर्टल ठीक होने में कोई भी दिक्कत है तो शिक्षकों का वेतन पुराने प्रक्रिया के तहत जारी कर दिया जाए. क्योंकि कई शिक्षकों को घर की ईएमआई, बच्चों की फीस सहित कई दूसरी चीजों का भुगतान करना है. वेतन की देरी होने के कारण शिक्षकों को काफी दिक्कत है हो रही है.

यह भी पढ़ें : कानपुर हुआ सबसे ठंडा, 6 जनवरी तक यूपी में भीषण कोहरे व कोल्ड डे का अलर्ट