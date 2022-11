लखनऊ : राजधानी के प्रतिष्ठित एडेड स्कूलों में शामिल अमीनाबाद इंटर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने का एक नया अनूठा तरीका निकाला है. स्कूल प्रशासन ने बच्चों को भारतीय संस्कृति व इतिहास से रूबरू (Get acquainted with Indian culture and history) कराने के लिए अंग्रेजी के वर्णमाला का प्रयोग को भारतीय पौराणिक और ऐतिहासिक ज्ञान से जोड़ा है. सोशल मीडिया पर किताब की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं.

अंग्रेजी वर्णमाला



अमीनाबाद इंटर कॉलेज की स्थापना 125 साल पहले हुई थी. इस स्कूल में मौजूदा समय में करीब 3000 से अधिक बच्चे पहली से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. प्रिंसिपल साहेब लाल मिश्रा (Principal Saheb Lal Mishra) ने बताया कि वह बच्चों को अंग्रेजी वर्णमाला (एबीसीडी) का नया मतलब बताने के लिए पौराणिक और ऐतिहासिक समय के महापुरुषों के नामों से जोड़ा गया है. किताब में एबीसीडी का मतलब बताते हुए सचित्र वर्णन किया गया है. जैसे एक फॉर अर्जुन पिक्स ऑफ ग्रेट वॉरियर्स ऐसे ही बी का मतलब बलराम इज ब्रदर ऑफ कृष्णा बताया गया है.

प्रिंसिपल ने बताया कि बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी ना के बराबर है. इसलिए उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है. इससे छात्र भारतीय संस्कृति से परिचित हो सकेंगे. अंग्रेजी वर्णमाला का पीडीएफ फॉर्मेट उन्होंने स्कूल के सभी शिक्षकों और अभिभावकों को भेजा है. साहेब लाल मिश्रा ने बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला के साथ किए प्रयोग को शिक्षकों और बच्चों ने काफी पसंद किया है. अब उनकी तैयारी आगे हिंदी वर्णमाला के शब्दों के साथ कुछ ऐसा ही करने का है. इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है. जल्द ही हिंदी वर्णमाला में ऐसे ही प्रयोग कर उसे जारी करेंगे.

यह भी पढ़ें : एलयू ने प्लसमेंट के लिए बनाई स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर टीम, छात्रों के प्लेसमेंट सेल की करेगी मदद