लखनऊ: यूपी में नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण (Construction of new medical colleges in UP) तेज करने पर जोर दिया जा रहा है है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बुधवार को सुल्तानपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया. निर्माण कार्य की प्रगति देखी. उन्होंने अफसरों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. साथ ही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच कराने के लिए कहा है.





नए मेडिकल कॉलेज पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Deputy CM Brajesh Pathak on New Medical Colleges) ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद चल रही है. मौजूदा समय में प्रदेश में कुल 65 मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हैं, जो 45 जनपदों को आच्छादित करते हैं. 14 मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माणाधीन हैं. बाकी 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया चल रही है.





प्रदेश सरकार ने बजट में 14 नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 2491 करोड़ 39 लाख रुपये का प्रावधान किया है. सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की लगभग 8528 सीटें हो गई हैं. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि एमबीबीएस डॉक्टरों की कमी को पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. वन डिस्ट्रिक वन मेडिकल कॉलेज की योजना को प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज के लिए भवन का निर्माण तेजी से चल रहा है. निर्माण एजेंसी व अन्य अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये गये हैं.



उन्होंने कहा कि नये मेडिकल कॉलेज खुलने से यूपी में डॉक्टरों की कमी दूर होगी. मरीजों को इलाज हासिल करने में सुविधा होगी. अब मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर रूख नहीं करना होगा. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टॉफ और दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों की लगातार भर्ती की जा रही है. नये कॉलेज खुलने से युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिला है.

ये भी पढ़ें- ऐसी संस्था का विलय कैसे होगा, जो अब तक बनी ही नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट