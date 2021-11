हैदराबादः बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर मच अवेटेड फिल्म 'सूर्यवंशी' शुक्रवार को देशभर के सिनेमा थिएटरों में रिलीज हो गई है. रोहित शेट्टी के डॉयरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा अजय देवगन और रणवीर सिंह भी अहम किरदार निभाया है. फिल्म पूरे देश में 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो गई है.

सूर्यवंशी के गाने भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं. बॉलीवुड फैन को अक्षय और कैटरीना को जोड़ी 11 साल बाद एक साथ में रोमांस करते दिखाई दे रही है. फिलहाल, बॉलीवुड लवर्स को यह मूवी काफी पसंद आ रही है. आप भी अगर बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने हैं, तो आप नजदीकी मल्टीप्लेक्स पर ये फिल्म देख सकते हैं.

लखनऊ में यहां देख सकते हैं फिल्म

नॉवेल्टी टॉकीजः 9:45 AM, 12:30 PM, 1:20 PM, 3:30 PM, 4:15PM, 6:30 PM, 9:30 PM, 10:15 PM.

पीवीआर सहारागंजः 9:40 AM, 10:40 AM, 11:45 AM, 12:45 PM, 1:45 PM, 2:50 PM, 3:50 PM, 4:50 PM, 5:55 PM, 6:55 PM, 7:55 PM 9:00 PM, 10:00 PM, 11:00 PM.

आईनॉक्स: 9:00 AM, 10:00 AM, 11:15 AM, 12:15 PM, 1:10 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 4:25 PM , 5:45 PM, 6:45 PM, 7:40 PM, 9:00 PM, 10:00 PM, 10:55 PM.

कानपुर में यहां देखें फिल्म

श्याम पैलेस सिनेमा: 10:00 AM, 12:30 PM, 3:30 PM, 6:30 PM, 9:00 PM.

सिनेमैक्स, साउथ एक्स-मॉल कानपुर: 9:30 AM, 11:00 AM, 12:35 PM, 2:05 PM, 3:40 PM, 5:10 PM, 6:15PM, 6:45PM, 8:15 PM, 9:50 PM.

मंजू श्री टॉकीज: 12:30 PM, 3:30 PM, 6:30 PM, 9:30 PM.

वाराणसी की थिएटरों में देख सकते हैं सूर्यवंशी

आईपी ​​मॉल और मल्टीप्लेक्सः 9:00am, 9:45am, 11:00am, 12:25pm, 1:45pm, 3:10pm, 4:30pm, 5:15pm, 5:50pm, 7:15pm, 8:40pm, 10:00pm, 10:45pm.

जेएचवी मॉलः 9:20am, 10:30am, 12:00pm, 1:15pm, 2:40pm, 4:00pm, 4:40pm, 5:25pm, 6:45pm, 8:10pm, 9:30pm, 10:50pm.

कार्निवल सिनेमाज पीडीआरः 9:45 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 1:25 PM, 3:15 PM, 4:15 PM, 6:00 PM, 7:15 PM, 8:45 PM,10:00 PM.

गोरखपुर में यहां देखें फिल्म

विजय पिक्चर पैलेसः 10:15 AM, 1:00 PM, 3:45 PM, 6:45 PM, 9:30 PM.

माया सिनेप्लेक्सः 10:15 AM, 1:00 PM, 3:45 PM, 6:45 PM, 9:30 PM.

प्रयागराज मल्टीप्लेक्स

कार्निवल सिनेमाज पायल: 10:00 AM, 12:45 PM, 3:30 PM, 6:30 PM, 9:30 PM.

स्टार वर्ल्ड सिनेमाजः 10:00 AM, 10:40 AM, 12:50 PM, 1:30 PM, 3:35 PM, 4:25 PM, 7:05 PM, 7:15 PM, 9:15 PM, 10:00 PM

स्टार वर्ल्ड सिनेमाज - पैलेसः 10:15 AM, 1:05 PM, 3:50 PM, 6:35PM, 9:30PM.

आगरा के सिनेमा

मेहर थिएटरः 10:00 AM, 12:30 PM, 3:30 PM, 6:30 PM, 9:30 PM.

संजय टॉकीजः 10:00 AM, 12:30 PM, 3:30 PM, 6:30 PM, 9:30 PM.

श्री टॉकीजः 9:45 AM, 12:30 PM, 3:30 PM, 6:30 PM, 9:30 PM.