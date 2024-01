लखनऊ: किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (Skin bank will start soon in KGMU) के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में जल्द ही स्किन बैंक शुरू (Skin bank will start soon in KGMU) हो जाएगा. इसके शुरू होने से 60 से 70 फीसदी तक जल चुके मरीजों की जान बचाने में डॉक्टरों को मदद मिलेगी. विभाग में स्किन रखने के लिए जगह भी बनकर तैयार है. जल्द ही प्लास्टिक सर्जरी विभाग की तरफ से लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा.