लखनऊ : राजधानी के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में बुधवार को एक मजदूर सहित दो लोगों ने आत्महत्या (Two people including laborer committed suicide) कर ली. पुलिस दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है. पहला केस थाना सैरपुर और दूसरा केस इटौंजा थाना क्षेत्र (Police station Sairpur and second case Itaunja police station) का है. पुलिस के अनुसार दोनों मामलों में केस दर्ज कर शव पोस्टमार्ट के लिए भेज दिए गए हैं. पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

सैरपुर थाना अंतर्गत बसावन पुरवा निवासी राजेश कुमार गिरि (Rajesh Kumar Giri, resident of Basawan Purva under Sairpur police station) ने सूचना दी कि उनके पुत्र सुधीर गिरी (28) ने फांसी लगा ली है. राजेश के मुताबिक पांच वर्ष पहले सुधीर गिरी (sudhir giri) की पत्नी नीलम गिरि ने आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में सुधीर जेल गया था. करीब तीन महीने पहले सुधीर गिरी जेल से छूट कर आया था. वह इन दिनों पत्नी मौत की वजह से गुमसुम रहता था. बीती रात उसने कमरे में लकड़ी की बल्ली के गमछे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली. सुधीर के एक पुत्र भी है.





दूसरा मामला इटौंजा थाना अंतर्गत गांव आटेसुवा (The second case is of Atesuva village under Itaunja police station.) का है. यहां रहने वाले सोनू सिंह ने बुधवार सुबह पुलिस को सूचना दी कि सुबह उनके भाई सनी सिंह (17) ने अपनी बाग में फांसी लगा ली है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया. सनी मजदूरी का काम करता था. पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

