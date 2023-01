लखनऊ : उत्तर प्रदेश में भीषण कोहरे का सितम (Severe fog in Uttar Pradesh) जारी है. कुछ जिलों में शीतलहर चलने के साथ ही कोल्ड डे की कंडीशन बनी हुई है. भीषण कोहरे तथा कोल्ड डे की स्थिति को देखते हुए राजधानी में जिला अधिकारी ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल कॉलेजों को 7 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है. वहीं कई जिलों में पहले से ही छुट्टियां हैं. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार (According to the Meteorological Department) आने वाले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थानों पर भीषण कोहरा पड़ने के साथ कोल्ड कंडीशन बनी रहेगी.



मौसम विभाग के अनुसार (According to the Meteorological Department) बीते 24 घंटों में कानपुर सबसे ठंडा जिला रहा. यहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गय. वहीं बस्ती जिले का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार के लिए कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत तथा इसके आसपास के इलाकों में ज्यादा घने कोहरे का औरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मैनपुरी, इटावा, औरैया, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर महोबा, झांसी, ललितपुर तथा इसके आसपास के इलाकों में घने कोहरे का यलो अलर्ट (yellow alert of dense fog) जारी किया गया है. मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ,फतेहपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, अयोध्या अंबेडकर नगर बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर तथा इसके आसपास के इलाकों में कोल्ड डे कंडीशन रहने की चेतावनी (cold day condition warning) जारी की गई है.









प्रमुख शहरों का तापमान (Temperature of major cities of UP) : सोमवार को राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार लखनऊ में मंगलवार को सुबह व शाम के समय कोहरा छाया रहेगा, दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 17 व न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वाराणसी में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया. प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मेरठ में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. आगरा में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश (Meteorologist Mohammad Danish) ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आगामी 5 दिनों तक कोहरा छाया रहेगा. कोल्ड डे कंडीशन बनी रहेगी. मौसम शुष्क रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है.



