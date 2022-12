लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सात वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले (Seven senior IPS officers transferred in UP) किए हैं. सरकार ने प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश को हटा दिया है. नोएडा के पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए आलोक सिंह व वाराणसी के कमिश्नर से हटाए गए सतीश ए गणेश को तैनाती दी गई है. सभी आईपीएस से तत्काल प्रभाव से अपने कार्यक्षेत्र में पहुंचने और कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है.

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची.

योगी सरकार ने एडीजी जीआरपी पीयूष आनंद (ADG GRP Piyush Anand) को हटाकर एडीजी प्रशासन बनाया है. वहीं एडीजी प्रशासन रहे प्रेम चंद्र मीना (ADG Administration Prem Chandra Meena) को बरेली जोन का एडीजी बनाया है. प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश (ADG Prem Prakash of Prayagraj Zone) को हटा दिया गया है. उन्हें मुख्यालय से अटैच किया गया है. आलोक सिंह को एडीजी कानपुर जोन (ADG Kanpur Zone to Alok Singh) बनाया गया है. बरेली जोन के एडीजी रहे राजकुमार सिंह (Rajkumar Singh was ADG of Bareilly Zone) को एडीजी लिजिस्टिक्स बनाया गया है. कानपुर जोन के एडीजी भानु भास्कर (ADG Bhanu Bhaskar of Kanpur Zone) को प्रयागराज भेजा गया है. सतीश ए गणेश को जीआरपी एडीजी (Satish A Ganesh as GRP ADG) बनाया गया है.

बता दें, इसके पहले योगी सरकार कई आईपीएस, पीपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला बड़े पैमाने पर करने के साथ कई अधिकारियों को कार्यक्षेत्रों में फेरबदल कर चुकी है. कई अधिकारियों को कार्य में शिथिलता बरतने और लापरवाही पाए पाने पर डिमोट भी किया जा चुका है. फिलहाल योगी सरकार अधिकारियों के कामकाज पर बारीकी से नजर रख रही है. इसके चलते बीते एक महीने ही कई बड़े अधिकारियों के तबादले और कई पर कार्रवाई के मामले देखे गए हैं.





