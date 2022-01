लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 7 फरवरी से स्कूलों को खोलने की तैयारी (School Reopen in UP) है. लखनऊ में निजी स्कूलों के संगठन अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से सोमवार को डीएम अभिषेक प्रकाश को ज्ञापन सौंपकर यह मांग उठाई गई. स्कूलों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना का ग्राफ (Corona cases in UP) लगातार गिर रहा है. ऐसे में अब छुट्टियों को और आगे ना बढ़ाया जाए. कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को स्कूल बुलाने की छूट दी जाए.



एसोसिएशन का कहना है कि इससे एक ओर जहां छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी (UP Board Exam) हो सकेगी. वहीं दूसरी ओर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में भी वह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकेंगे. स्कूल एसोसिएशन की ओर से सोमवार को यह ज्ञापन सौंपा गया.



School Reopen in UP

एजुकेशन अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के साथ माला मेहरा, वरदान इंटरनेशनल एकेडमी से जीवन खन्ना, इरम एजुकेशनल सोसाइटी से सैफी यूनुस, ब्राइटलैंड इंटर कॉलेज से रचित मानस, पायनियर मांटेसरी स्कूल से बृजेंद्र सिंह के साथ प्री स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप अग्रवाल और तुषार चेतवानी मौजूद रहे.



ब्राइटलैंड स्कूल के सह निदेशक रचित मानस ने कहा कि सरकार को स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को बुलाने की अनुमति देनी चाहिए. ताकि बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर सकें.



एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि 2 फरवरी को लखनऊ के लॉ मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज में एक विशेष वार्ता का आयोजन कर एसोसिएशन के प्रयासों के बारे में जानकारी दी जाएगी.



हीरो एजुकेशन सोसाइटी के प्रबंध निदेशक सैफी यूनुस ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है. इसे सफल बनाने में स्कूलों की भूमिका अहम हो सकती है. मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में शहर के सभी स्कूल जिला प्रशासन के साथ खड़े हैं. अनिल अग्रवाल ने कहा कि यह तभी संभव होगा जब स्कूलों में बच्चों को बुलाने की छूट मिलेगी.



लखनऊ प्रीस्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप अग्रवाल और जनरल सेक्रेटरी तुषार चेतवानी ने कहा कि फ्री स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के लिए स्थिति और भी खराब हो चुकी हैं. बच्चे घरों में बंद हैं. मौजूदा हालातों में बेहद जरूरी है कि इन्हें स्कूल में बुलाने की छूट दी जाए. उन्होंने कहा कि स्कूल इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं. कोविड 19 प्रोटोकॉल (Covid 19 Protocol) के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं की गई हैं.

