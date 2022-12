लखनऊ : गोमतीनगर पुलिस ने एक लड़की के साथ छेड़खानी करने व कार में बैठाने के आरोप के तहत सैफ नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है. 8 दिसंबर 2022 को सैफ ने गोमतीनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की से छेड़खानी की थी. युवती की शिकायत पर गोमतीनगर थाने में छेड़खानी करने, धमकाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी. एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की. पुलिस टीम ने सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.



दिनेश चंद्र मिश्रा इंस्पेक्टर गोमतीनगर (Dinesh Chandra Mishra Inspector Gomtinagar) ने बताया कि आरोपी युवक सैफ (26) ने कोचिंग से बाहर निकल रही लड़की से बातचीत कर पहले अपनी कार में बिठाया और उसके बाद उससे छेड़छाड़ की. लड़की के विरोध करने पर उसे सड़क के किनारे उतार कर भाग गया. इस दौरान रोड पर चल रहे एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता की मदद की और उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई.



पुलिस के अनुसार (according to the police) पीड़ित लड़की व सैफ दोनों आपस में दोस्त थे. पीड़िता के परिजनों को सैफ की दोस्ती पसंद नहीं थी. इसके लिए पिछले दिनों सैफ व पीड़िता के परिजन इकट्ठा हुए और यह तय हुआ कि अब दोनों आपस में बातचीत नहीं करेंगे. इसके बाद पीड़िता ने सैफ से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन सैफ नहीं माना और 8 दिसंबर 2022 को कोचिंग से बाहर निकल रही लड़की से बात करने के लिए गाड़ी में बिठाया. गाड़ी में बैठाने के बाद दोनों में तकरार हुई तो सैफ ने उसके साथ जबरदस्ती की और मारपीट कर गला दबाकर मारने की कोशिश की. इसके बाद लड़की को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया. पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है.

