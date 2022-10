लखनऊ: जिले में हजरतगंज स्थित यूपी कोआवरेटिव बैंक से 146 करोड़ रुपयों के फ्रॉड (Lucknow Cooperative Bank Fraud) के मामले में रविवार को साइबर क्राइम की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साइबर एक्सपर्ट सतीश कुमार पर 25 हजार रुपये का इनाम था. आरोपी सतीश काकोरी के कर्झन गांव का रहने वाला है.

आरोपी सतीश ने यूपी कोऑपरेटिव बैंक के खाते से 146 करोड़ रुपये (146 crore fraud from co operative bank in lucknow) जालसाजी कर ट्रांसफर किए थे. इस मामले में एक्शन लेते हुए यूपी साइबर टीम सतीश को अरेस्ट किया है. इससे पहले दो लोगों यूपी कोऑपरेटिव बैंक के रिटायर्ड अफसर आरएस दुबे और भूमि सागर कंस्ट्रक्शन के मालिक को गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.



यूपी कोऑपरेटिव बैंक के लखनऊ स्थित मुख्यालय का मामला है. बैंक से कर्मचारियों की मिलीभगत से ठगों ने 146 करोड़ रुपये उड़ा दिए थे. यह रकम पूर्व बैंक प्रबंधक आरएस दुबे ने अपने एक साथी की मदद से प्रबंधक और कैशियर की यूजर आईडी, पासवर्ड हासिल कर ट्रांसफर की थी. इस मामले में 18 अक्टूबर को महाप्रबंधक समेत 10 अफसरों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था. मुख्य आरोपी आरएस दुबे, सुरक्षा गार्ड शैलेंद्र कुमार को हिरासत में लिया गया था. वहीं, आरोपियों के कब्जे से बरामद पूरी रकम को फ्रीज कर दिया गया था.



महाप्रबंधक वीएन मिश्रा ने बताया कि यह रकम 15 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे जिला सहकारी बैंकों के सात खातों से आठ बार में ट्रांसफर की गई थी. इसमें से 72 करोड़ रुपये आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक लखनऊ के खातों में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर किए गए थे. 16 अक्टूबर को साइबर क्राइम थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. साइबर थाने और साइबर मुख्यालय की टीम की जांच में मामले का खुलासा किया गया था. डीआईजी साइबर क्राइम मुख्यालय एन कोलांची ने बैंक का निरीक्षण कर अफसरों और कर्मचारियों से पूछताछ की थी. दोपहर बाद कई संदिग्धों और कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी. साइबर क्राइम ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था.



निरीक्षक ब्रजेश कुमार यादव ने बताया कि आरोपी सतीश कुमार पुत्र काशी प्रसाद निवासी ग्राम कर्झन थाना काकोरी को गिरफ्तार कर लिया गया है. रविवार की देर रात मुखबिर की सूचना पर इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से सतीश को पकड़ा गया है. सतीश ने बैंक से ऑनलाइन आने वाले रुपयों को नगद में परिवर्तित कराया था. वहीं, साइबर एक्सपर्ट सतीश के ऊपर 25000 रुपये का इनाम घोषित था.



