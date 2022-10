लखनऊ. रेलवे में डीजे (DG in railway) के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी का मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप हैक (mobile number and whatsapp hack) करके ठगी के प्रयास का मामला सामने आया है. रेलवे अधिकारी ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कृष्णानगर थाने में तहरीर दी है. कृष्णानगर पुलिस (Krishnanagar Police) ने रेलवे अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.





भारतीय रेल सेवा में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी चंद्रलेखा मुखर्जी वर्तमान समय में भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान लखनऊ (Indian Railway Institute of Transport Management) के साथ-साथ भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी वडोदरा (Indian Railways National Academy Vadodara) की महानिदेशक के पद पर हैं.

चंद्रलेखा मुखर्जी के मुताबिक कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे नाम तथा मेरे व्हाट्सएप को हैक करके व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे जानने वाले अधिकारियों तथा रिश्तेदारों के पास मदद के नाम पर पैसा मांगने का प्रयास कर रहा है. इस तरह का प्रयास पहले भी किया जा चुका है. जिसकी साइबर सेल में मैंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी. इसकी पुनरावृत्ति 2 अक्टूबर को फिर हुई तो मैंने अपने निजी सचिव से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई. इस संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र थाना कृष्णा नगर में भी दिया है. बहरहाल अभीतक अज्ञात शख्स ने मेरे परिचित अधिकारियों और रिश्तेदारों से बात करनी नहीं छोड़ी है. चंद्रलेखा ने अपने जानने वालों से सतर्क रहने को कहा है.





कृष्णानगर थाना प्रभारी (Krishnanagar police station incharge) विक्रम सिंह ने मुतबिक रेलवे अधिकारी चंद्रलेखा मुखर्जी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. मामले में साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है.

यह भी पढ़ें : शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बड़ी तादाद में हरियाणा में निर्मित शराब की पेटियां बरामद