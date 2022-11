लखनऊ: राजधानी में सोमवार को पेट्रोल की कीमत 96.55 रुपये प्रति लीटर (petrol diesel price in up), डीजल 89.74 रुपये प्रति लीटर, ऑटोगैस 36.02 रुपये प्रति लीटर, सीएनजी 97 रुपये प्रति लीटर, एलपीजी 1090.5 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम है. (petrol diesel price in up)

नोएडा में आज ईंधन की कीमत पेट्रोल के लिए 96.77 रुपये प्रति लीटर, डीजल के लिए 89.94 रुपये प्रति लीटर, ऑटोगैस के लिए 35.75 रुपये प्रति लीटर, सीएनजी के लिए 81.17 रुपये प्रति लीटर, एलपीजी के लिए 1050.5 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम है. वहीं वाराणसी में आज ईंधन की कीमत पेट्रोल के लिए 97.36 रुपये प्रति लीटर, डीजल के लिए 90.54 रुपये प्रति लीटर, ऑटोगैस के लिए 41.27 रुपये प्रति लीटर, एलपीजी के लिए 1116.5 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम है.

इलाहाबाद में आज ईंधन की कीमत पेट्रोल के लिए 96.5 रुपये प्रति लीटर, डीजल के लिए 89.7 रुपये प्रति लीटर, ऑटोगैस के लिए 38.53 रुपये प्रति लीटर, एलपीजी के लिए 1105.5 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम है. वहीं गोरखपुर में पेट्रोल की कीमत 96.77 रुपये प्रति लीटर, डीजल 89.95 रुपये प्रति लीटर, एलपीजी1115 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम है. (petrol diesel price in up today lucknow )

