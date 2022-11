लखनऊ : गाजीपुर इलाके में सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में पुताई कारीगर (painter) का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. शव के कान के पास चोट के निशान (scar near ear) मिले हैं. परिजन हत्याकर शव को फेंके जाने की आंशका (The possibility of throwing the killer dead body) जता रहे हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में लग गई है.





बस्तौली निवासी संतोष दीक्षित (Bastoli resident Santosh Dixit) के मुताबिक उसका भाई विजय दीक्षित उर्फ हरीश (30) बुधवार देर शाम को कुछ देर में घर आने की बात कहकर निकला था. देर रात तक वापस न लौटने पर आसपास तलाश किया तो कुछ पता नहीं चला. गुरुवार दोपहर बाद लवकुश नगर स्थित सामुदायिक शौचालय के पास सड़क किनारे शव पड़े होने की सूचना मिली. मौके पर पहुंचकर शव को विजय के रूप में पहचान की. उसके कान के पास से खून निकल रहा था. जिसको देखकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है. मौके पर पहुचीं पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया.





इंस्पेक्टर गाजीपुर बृजेश कुमार (Inspector Ghazipur Brijesh Kumar) के मुताबिक विजय बाराबंकी के हैदरगढ़ (Haidergarh of Barabanki) का रहने वाला था. गाजीपुर इलाके में किराए के मकान में मां और भाई के साथ रहकर पुताई का काम करता था. वह अविवाहित था और शराब का आदी था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी. उसी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

