लखनऊ एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते सैन्य अधिकारी व अन्य.

लखनऊ : सिक्किम हादसे में शहीद (Martyr in Sikkim accident) हुए उत्तर प्रदेश के चार जवानों के पार्थिव शरीर देर शाम लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे. ललितपुर के हवलदार चरण सिंह, एटा के भूपेंद्र सिंह और उन्नाव के शहीद श्याम सिंह यादव (Havaldar Charan Singh of Lalitpur, Bhupendra Singh of Etah and Shaheed Shyam Singh Yadav of Unnao) का पार्थिव शरीर जब लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा तो काफी संख्या में लोग पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए पहुंचे.



एटा निवासी नायक भूपेंद्र सिंह (Etah resident Nayak Bhupendra Singh) का पार्थिव शरीर लखनऊ एयरपोर्ट से आगरा एयरपोर्ट भेजा गया. ललितपुर के चरण सिंह और उन्नाव के श्याम सिंह यादव (Charan Singh of Lalitpur and Shyam Singh Yadav of Unnao) का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से रवाना किया गया. मुज्जाफरनगर के जवान लोकेश राय (Lokesh Rai, a soldier of Muzaffarnagar) का पार्थिव शरीर दिल्ली से वाया रोड पहुंचाया गया.

राजकीय सम्मान (state honor) के साथ शहीदों का अंतिम संस्कार किया जाएगा. लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर सेना के अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी. बता दें, सिक्किम में सेना के जवानों का ट्रक खाई में गिर गया था. जिससे 16 जवानों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी. इन 16 जवानों में से चार जवान उत्तर प्रदेश से थे. अब इन सभी जवानों के पार्थिव शरीर यूपी के विभिन्न शहरों के उनके घरों के लिए भेजा गया है. यहां पर उनका संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा.



