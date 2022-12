लखनऊ : जब मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाती हूं और मेरी बहन खुद एक वकील है उसके साथ बीच सड़क पर अश्लील हरकतें हो सकती है तो लखनऊ में बाकी लड़कियों के साथ क्या हो सकता है भगवान ही मालिक है. ये कहना है दिल्ली युनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाली युवती का जो लखनऊ के ओमैक्स सिटी में रहती है. युवती का आरोप है कि शनिवार रात गोमतीनगर इलाके में नशे में धुत कार सवार युवकों ने उसके व उसकी बहन व दोस्त के साथ अश्लील हरकतें कीं और विरोध करने पर युवकों ने कार पर शराब की बोतल फोड़ीं और मोबाइल छीनने लगे. पुलिस के मुताबिक गाड़ी के नंबर के आधार पर लड़कों की पहचान कर ली गई है. दो टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई हैं.





युवती ने बताया कि 11 दिसंबर को वह अपनी एक दोस्त व वकील बहन के साथ अपनी कार से गोमतीनगर स्थित ओमैक्स हाइट (omax height) से निकल कर हजरतगंज अपनी दोस्त को घुमाने जा रही थी. करीब रात 12 बजे एक सफेद रंग की कार उनका पीछा करने लगी. हुसड़िया चौराहे के पास कार सवारों ने पीड़िता की कार के बगल में लगा दिया. इसके बाद दो युवक कार से उतर कर नीचे आए और इतनी देर रात घूमने का कारण पूछा. यही नहीं उनके कपड़ों पर कमेंट करने लगे. युवती के मुताबिक जब उन्होंने इसका विरोध किया तो वे उनके साथ अश्लीलता करने लगे. पीड़ता ने बताया कि जब उसकी बड़ी बहन ने पुलिस से शिकायत करने की बात कही तो युवकों ने पीड़िता की कार में शराब की बोतलें फोड़ दीं.





लड़कियों की सुरक्षा (safety of girls) भगवान भरोसे : युवती ने बताया कि घटना के वक़्त उसकी बहन ने यूपी 112 पर कॉल की और युवकों की शिकायत की. हालांकि जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक युवक मौके से भाग गए. पीड़ता ने बताया कि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है. साथ ही महिलाओं के हक दिलाने के लिए काम करने वाले एक एनजीओ से भी जुड़ी है. यही नहीं उसकी बड़ी बहन हाईकोर्ट में वकील है. युवती वर्ष 2013 में एक निजी चैनल द्वारा आयोजित कराए गए मास्टर सेफ प्रतियोगिता में उप विजेता रही है.





घर से निकलने में लग रहा डर (afraid to leave the house) : युवती ने बताया कि उसके साथ यह घटना शनिवार रात हुई थी. वह इतनी दहशत में थी कि वह शिकायत दर्ज कराने के लिए तीन दिन बाद घर से निकलने की हिम्मत जुटा पाई. युवती ने कहा कि जब लखनऊ में सरेराह ऐसी घटना उसके साथ हो सकती है जो खुद महिला कल्याण के लिए एनजीओ में काम करती है. बहन वकील है तो सोचिए बाकी लड़कियों के साथ क्या क्या हो सकता है? युवती ने कहा उसकी दोस्त दिल्ली से आई थी, वह इस कदर डरी हुई है कि एक पल भी लखनऊ में रहने से घबरा रही है. वहीं एडीसीपी ईस्ट अली अब्बास (ADCP East Ali Abbas) ने बताया कि पीड़ता के शिकायत पर तत्काल मौके पर 112 पहुंची थी. पीड़ता की तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता द्वारा बताए गए नंबरों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

