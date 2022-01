लखनऊ: राजधानी में गुरुवार (20 जनवरी) को कोविड टीकाकरण (Covid Vaccination Lucknow) को लेकर स्कूलों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. 15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के चल रहे टीकाकरण अभियान (15 to 18 years Covid Vaccine) में करीब 20 मदरसों समेत 50 स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने जन सुरक्षा से जुड़े इस महाअभियान का जमकर मखौल उड़ाया. इन मदरसों और विद्यालयों में एक भी बच्चे का टीकाकरण (Vaccination in Madrasas and Schools) नहीं कराया गया.

स्कूल वालों ने विभाग को यह बताना भी जरूरी नहीं समझा कि विद्यालय बंद है या बच्चे पंजीकृत नहीं है. इस मामले के संज्ञान में आने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अमरकांत सिंह ने इन स्कूलों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. इसके लिए उन्हें 24 जनवरी तक की मोहलत दी है.

डीआइओएस डॉ सिंह का कहना है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर इन विद्यालयों के खिलाफ कोविड-19 के प्रावधानों के तहत राजकीय /अशासकीय/ सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य का वेतन रोक दिया जाएगा और स्व वित्त पोषित विद्यालयों की मान्यता और एनओसी निरस्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी करने से विभाग गुरेज नहीं करेगा.

यह भी पढ़ें: देश में यलो फीवर वैक्सीन खत्म, 43 देशों की यात्रा फंसी

स्कूलों व मदरसों की सूची