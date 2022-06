लखनऊ : नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय गर्ल्स पीजी कॉलेज के यूजी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा टाल दी गई है. कॉलेज प्रशासन की ओर से इसका संशोधित कार्यक्रम गुरुवार को जारी किया गया. प्रिंसिपल प्रोफेसर अनुराधा तिवारी ने बताया कि बीए, बी.काॅम तथा बी.एससी प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है. नए कार्यक्रम के तहत अब 22 जुलाई तक दाखिले के लिए आवेदन लिए जाएंगे. आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे और प्रवेश परीक्षा अब 27 जुलाई को आयोजित की जायेगी.





इसलिए लिया गया फैसला : अभी तक सिर्फ यूपी बोर्ड की तरफ से 12वीं के परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए हैं. सीबीएसई के 12वीं के नतीजे के साथ ही आईएससी के नतीजों का भी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है. इसके मद्देनजर लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से भी अपने आवेदन की प्रक्रिया को विस्तारित किया गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन का यह फैसला सामने आने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय पीजी कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी ऑनलाइन आवेदन और प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई है.



नेशनल पीजी ने भी बढ़ाई तिथि : नेशनल पीजी कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है. स्नातक स्तर ( B.A., B.Com, B.Sc (Bio and Maths), BBA, BBA (MS), BBA (Tourism), BCA, B.Com (H), BAJMC, B.Voc (Banking and Finance, Software Development and E Governance) में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी गई है.



