लखनऊ : नेशनल पीजी कॉलेज (National PG College) में नए सत्र 2022-23 से स्नातक और परास्नातक परीक्षा पैटर्न (Changes made in graduation and post graduation exam pattern) बदल दिया गया है. यूजी और पीजी में नए सत्र में प्रवेश लेने वाले सभी पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं को अब पुराने पैटर्न के स्थान पर नए पैटर्न पर सेमेस्टर परीक्षा देनी होगी. इस सम्बंध में सभी विभागों को नोटिस जारी करने के साथ ही छात्र-छात्राओं को भी सूचना दे गई है.

नेशनल कॉलेज में अभी तक सेमेस्टर परीक्षाओं में लघु और विस्तृत प्रश्न पूछे जाते थे, नए पैटर्न में प्रश्नों के वर्ग बढ़ा दिए गए हैं. अब परीक्षा में रिक्त स्थान भरो, अति लघु, लघु और विस्तृत वर्ग में प्रश्न पूछे जाएंगे. नेशनल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. देवेन्द्र कुमार सिंह (Principal Prof. Devendra Kumar Singh) ने बताया कि छात्र-छात्राओं के विकास और सही आंकलन के लिए परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि छात्र प्रश्न पत्र को लेकर सोचे कि एक ही प्रकार के प्रश्न आएंगे और उसी आधार पर छात्र पढ़ाई करते हैं. जिससे वे सीमित होते जाते हैं. सिर्फ प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी और छात्रों को अच्छा मूल्यांकन हो सकेगा. इसका फायदा पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगा.

परीक्षा पैटर्न में बदलाव सिर्फ प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं पर लागू होगा. पुराने छात्राओं को पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा देनी होगी. इसके अलावा कोई भी बदलाव नए सेशन को देखकर ही किया जाता है. वहीं नेशनल कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो गई है. सितंबर से नए सत्र की परीक्षाएं भी हो गई हैं. प्राचार्य प्रो. देवेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि 10 दिसंबर के बाद कभी भी सत्र 2022-23 में प्रवेश लेने वाले प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं. यह सभी परीक्षा नए परीक्षा पैटर्न पर होंगी.

