लखनऊ : नौकरी दिलाने के नाम पर (bribe in the name of getting a job) नगर निगम जोन 3 के खजांची पर साक्षात्कार के लिए 25 हजार रुपये घूस (took bribe for interview) लेने का आरोप लगा है. मामले की जानकारी के बाद जोनल अधिकारी ने शुरुआती जांच में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है. इसके बाद खजांची रूम के कर्मचारी नीरज वर्मा को नोटिस जारी किया है. इस मामले में तहरीर अधीक्षक दिलीप श्रीवास्तव की तरफ से दी गई है. पता चला है कि नगर निगम जीआईएस सर्वे के लिए निजी कंपनी के कर्मचारियों ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की है. इन कर्मचारियों ने नगर निगम के जोन 3 कार्यालय के खजांची रूम में भर्ती के लिए साक्षात्कार लिया और पास कराने के लिए मूल निवासी गिरीश चंद्र यादव से 25 हजार रुपये ले लिए. इसके अलावा कई अन्य से भी ठगी की बात सामने आ रही है.



नगर निगम के जोन 3 (Municipal Corporation Zone 3) के कर अधीक्षक दिलीप श्रीवास्तव (Tax Superintendent Dilip Srivastava) ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के अनुसार उससे नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर 25 हजार रुपये लिए गए. सर्वे का काम करने वाली नेहा शर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर इंटरव्यू लिया था. इस बाबत नगर निगम के कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है. साझात्कार के दौरान अमर सिंह तथा सत्यम पांडे मौजूद रहे. इस मामले में इन तीनों लोगों के खिलाफ एफआईआर के लिए अलीगंज थाने में तहरीर दी गई है. तहरीर खुद कर अधीक्षक दिलीप श्रीवास्तव ने दी गई है.





बता दें, नगर निगम जीआईएस सर्वे (Municipal Corporation GIS Survey) के कार्य के लिए निजी संस्था लगी है. निजी संस्था की एक महिला कर्मचारी और उसके दो अन्य साथियों ने नगर निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर खजांची रूम में इंटरव्यू लिया था. आरोप है कि इंटरव्यू लेने के नाम पर अभ्यर्थियों से 25 हजार रुपये लिए जा रहे हैं. इन लोगों ने कई दिनों तक चले इंटरव्यू में हजारों लोगों से वसूली (took bribe for interview) की है. हालांकि अभी तक केवल एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत की है. शुरुआती जांच में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है. जोनल अधिकारी ने इस मामले में निगम कर्मचारी नीरज वर्मा को नोटिस जारी की है. नोटिस में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया इसमें उनकी संलिप्तता प्रतीत होती है, क्योंकि संबंधित कर्मचारी की तैनाती खजांची रूम में रही है. इसके अलावा निजी संस्था की कर्मचारी नेहा शर्मा, सत्यम पांडे, अमर सिंह पर ठगी का आरोप है.

