लखनऊ : प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल (Minister of State Kapil Dev Agarwal) ने लखनऊ में कौशल विकास विभाग (Skill Development Department) के दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (Deen Dayal Upadhyay Rural Skill Scheme) के अंतर्गत विभिन्न कंपनियों वी-मार्ट, अपोलो हॉस्पिटल, अम्मा चैरिटेबल ट्रस्ट का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान छात्र व छात्राओं से बातचीत कर फीडबैक लिया.



छात्र व छात्राओं से बातचीत के दौरान राज्य मंत्री ने युवाओं को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार (state government) उनके हितों का ध्यान रख रही है. योगी मोदी की सरकार युवाओं के भविष्य के दृष्टिगत योजनाओं को संचालित कर रही है (Yogi Modi's government is running schemes with a view to the future of the youth.). उन्होंने निरीक्षण के दौरान ट्रेनिंग पार्टनर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.



कौशल विकास मंत्री (skill development minister) ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से कौशल विकास विभाग (Skill Development Department) अधिक से अधिक युवाओं को स्किल देकर रोजगार उपलब्ध करा रहा है. प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को स्कूल में शिक्षा के साथ साथ कौशलपरक प्रशिक्षण (skill training) दिया जा रहा हैॉ. युवाओं को विभिन्न रोजगार मेले आयोजित कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है. प्रत्येक युवा को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं. निरीक्षण के समय कौशल विकास के मिशन निदेशक आंद्रा वामसी (Mission Director Andra Vamsi) मौजूद रहे.

