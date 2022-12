लखनऊ : मर्चेंट नेवी के एक अफसर और उसकी मां पर दहेज की मांग को लेकर बहू को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है. विवाहिता का आरोप है कि मर्चेंट नेवी के अफसर पति ने उसको दांतों से काट लिया और मारपीट करने के बाद गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की. पीड़िता ने इस मामले में रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.





पीड़िता पूनम उपाध्याय (Victim Poonam Upadhyay) के मुताबिक वर्ष 2017 में वह एक निजी बैंक में नौकरी करती थी. इस दौरान परिचित दोस्त के जरिये मर्चेंट नेवी में अफसर अभिषेक शंकर (Officer Abhishek Shankar in Merchant Navy) से मुलाकात हुई थी. वर्ष 2019 में दोनों की शादी हुई थी. आरोप है कि शादी के दूसरे दिन से ही दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा था ड्यूटी से लौटने पर पति उसे पीटते थे.



हुसैनगंज के सरोजनी नायडू मार्ग निवासी मर्चेंट नेवी अफसर ने पर दहेज की मांग (dowry demand) को लेकर पत्नी से मार पीट करने, दांतों से काटने व गला दबाकर जान से मारने की कोशिश का आरोप है. पीड़िता के अनुसार (according to the victim) उसने किसी तरह अपनी जान बचाई. पीड़िता ने मामले की जानकारी डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक (DCP Central Aparna Rajat Kaushik) को दी. इसके बाद हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी अभिषेक शंकर (accused Abhishek Shankar) को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता की सास की तलाश की जा रही है.

