उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संजय कुमार.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से हाल ही में रोडवेज के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे कि कोहरे में बसों का संचालन (bus driving in fog) बिल्कुल न हो. बावजूद इसके लोड फैक्टर के चक्कर में अफसर यात्रियों की जान से खेल रहे हैं. यही वजह है कि कोहरे में भी रात में बसों का संचालन हो रहा है और हादसे भी हो रहे हैं. मंगलवार तड़के मुरादाबाद डिपो की एक बस ईंटा लदी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई. सीतापुर बरेली हाईवे पर हुई इस घटना में दो युवकों की मौत हो गई. बस में कुल 10 यात्री थे. इस घटना के बाद प्रबंध निदेशक ने जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है.



उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संजय कुमार (Sanjay Kumar, Managing Director, Uttar Pradesh State Road Transport Corporation) ने कहा है कि रात में कोहरे के दौरान बस संचालन (Ban on operation of buses in fog) नहीं करने के लिए अधिकारियों को सख्त तौर पर निर्देश जारी किए गए थे. इसके बावजूद कुछ अधिकारी मनमानी कर रहे हैं. मंगलवार हुई घटना काफी दुखद है. बस बरेली या फिर शाहजहांपुर में रोकनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मामले में बरेली के क्षेत्रीय प्रबंधक की लापरवाही उजागर हो रही है. उन्हें नोटिस जारी किया गया है. जिस डिपो की यह बस है उस डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से भी जवाब मांगा गया है. लापरवाही पाए जाने पर उन्हें सस्पेंड किया जाएगा. यह भी सामने आ रहा है कि जो परिवहन निगम की इंटरसेप्टर के कर्मचारियों ने भी ड्यूटी नहीं निभाई है. लिहाजा मामले में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है.



परिवहन निगम के प्रवक्ता अजीत सिंह (Transport Corporation spokesman Ajit Singh) ने बताया कि 18 दिसंबर को आदेश जारी किया गया था कि कोहरे में बसों का संचालन नहीं किया जाए. बसें जहां भी हों, सुरक्षित स्थान पर रोक दी जाएं. दो जनवरी की रात तक करीब 3000 बसों का संचालन प्रभावित (3000 buses stopped due to fog) हो चुका है. अधिकारियों की मानें तो रात्रिकालीन सेवाओं की आय में करीब 60 फीसदी की गिरावट (Transport Corporation's income decreased) आई है. सोमवार रात काफी कोहरा होने के चलते देश भर में तकरीबन 800 बसों का संचालन प्रभावित रहा है.



