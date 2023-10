बसपा सुप्रीमो मायावती ने X पर पोस्ट कर कहा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम नरेन्द्र मोदी ने जब यह कहा कि 'This is not an era of war' यानी आज का युग युद्ध का नहीं है, तो इसकी प्रशंसा पश्चिमी नेताओं ने खूब की. अब गाजा युद्ध को लेकर भी भारत को अपने इस स्टैंड पर ऐसी मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है जो सबको अनुभव हो. युद्ध दुनिया में कहीं भी हो आज के ग्लोबल वर्ल्ड में अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था एक-दूसरे पर काफी हद तक जुड़ी निर्भर है. यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है व दुनिया इससे प्रभावित है, इसीलिए विश्व में कहीं भी नया युद्ध मानवता के लिए कितना विनाशकारी होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं. भारत अपनी आज़ादी के बाद से ही विश्व में शान्ति, सौहार्द, स्वतंत्रता के लिए व नस्लभेद के विरुद्ध अति गंभीर व सक्रिय रहा है, जिसकी प्रेरणा और शक्ति उसे उसके समतामूलक एवं मानवतावादी संविधान से मिली है. दुनिया में भारत की यह पहचान बनी रहनी चाहिए.