लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय को नैक में ए प्लस प्लस ग्रेड मिलने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट में लगातार बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. सेंट्रल प्लेसमेंट सेल हर विभागों में प्लेसमेंट्स कराकर की कामयाबी की पताका लहरा रहा है. हाल में महेंद्रा कंपनी द्वारा की गई प्लेसमेंट ड्राइव में 27 चयनित अभ्यर्थियों की पहली सूची जारी की है. जिसमे 27 का चयन हुआ है. प्लेसमेंट ड्राइव की विशेष बात यह है कि सबसे अधिक पैकेज अस्सिटेंट आईटी मैनेजर के दो पदो पर प्रियांशु शुक्ला और आकांश वर्मा का 14.4 लाख रुपए सालाना और इसके अतिरिक्त असिस्टेंट डिजिटल मैनेजर के पद पर दिव्यांश कुमार को 8.6 लाख रुपए सालाना, एग्जीक्यूटिव ब्रांच मैनेजर पर अंजलि सिंह को Rs 7.9 लाख रुपए सालाना का पैकिज एवं कई बड़े पैकेज पर विद्यार्थियों का चयन किया गया है. सभी संकायों के विद्यार्थियों का उनकी योग्यतानुसार चयन किया गया है. अभी हाल में ही ओएनजीसी द्वारा 24.61 लाख रुपए सालाना के पैकेज के साथ जियोलॉजी विभाग की छात्राओं का चयन करके सीपीसी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था. तब लगभग हर विभाग से विभिन्न पदों पर अब महेंद्रा ने अपनी पहली सूची जारी की है.

चयनित छात्र-छात्राएं.

डायरेक्टर प्लेसमेंट सेल डॉ.मधुरिमा लाल (Director Placement Cell Dr.Madhurima Lal) ने बताया कि कुछ ही दिनों में इसकी दूसरी लिस्ट भी जारी की जाएगी. जिसमें कई अन्य विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि कुलपति प्रो आलोक कुमार राय (Vice Chancellor Prof. Alok Kumar Rai) के दिशा निर्देशन में प्लेसमेंट्स के कार्य बड़ी ही जोरों से किया जा रहा है. पिछले ढाई महीने में विश्वविद्यालय में 400 से अधिक प्लेसमेंट्स करके एक रिकॉर्ड कायम किया है. हमारे यह प्लेसमेंट्स की कोई भी समस्या है ही नहीं. ऊंचे पदों पर अच्छी सैलरी पर उन सभी विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हो गया है, जो वास्तविक रूप से प्लेसमेंट की इच्छा रखते है. क्योंकि हर विद्यार्थी की वरीयता प्लेसमेंट नहीं होती पर जिनकी होती है और जो भी हमे संपर्क करते है उनका प्लेसमेंट सीपीसी द्वारा अवश्य ही सुनिश्चित किया जाता है.

भाषा विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साईंस इंजीनियरिंग, एमसीए व बीसीए के छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट : भाषा विश्विद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल (Training and Placement Cell of Bhasha Vishwavidyalaya) द्वारा कराई गई प्लेसमेंट ड्राइव के अंतर्गत 6 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हुआ है. कुलपति प्रो. एन बी सिंह (Vice Chancellor Prof. N B Singh) के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्लेसमेंट ड्राइव में मुख्य भूमिका व्यवसाय प्रबंधन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. सैयद हैदर अली एवं अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के निदेशक प्रो एसके त्रिवेदी (Prof. SK Trivedi, Director, Faculty of Engineering & Technology) ने निभाई. इन विद्यार्थियों का चयन यू सर्टिफाई कंपनी में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पद पर हुआ है. कंपनी के एचआर रोहित कुमार व प्रवाल शुक्ला ने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीसीए एवं एमसीए विद्यार्थियों का तकनीकी परीक्षण, समूह चर्चा एवम इंटरव्यू लिया. जिसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस से अब्दुल हदी, अलमिन, ज़हरा रिजवी एवं ज़ैद तथा एमसीए से राहत और बीसीए से दानिश को चयनित किया गया. इन सभी विद्यार्थियों का चयन 4.2 लाख के पैकेज पर हुआ है.

जार्जियन डॉ. जैदी और डॉ. कोहली को डीएससी उपाधि देगा केजीएमयू

जार्जियन डॉ. जैदी और डॉ. कोहली को डीएससी उपाधि देगा केजीएमयू : किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, 23 दिसम्बर को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में दो चिकित्सकों को डॉक्टर ऑफ साइंस (डीसीएस) की उपाधि दी जाएगी. यह उपाधि पद्म विभूषण व पदमश्री से सम्मानित ब्रिगेडियर डॉ. अनिल कोहली व जार्जियन डॉ. मोन जैदी को मिलेगी. केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. सुधीर सिंह (KGMU spokesperson Dr. Sudhir Singh) ने बताया कि डॉ. कोहली को साल 1992 में पद्मश्री, साल 2005 में पद्म विभूषण और डॉ. बीसी रॉय समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. उन्हें दर्जन भर से अधिक संस्थाओं द्वारा उपाधि दी जा चुकी हैं. डॉ. कोहली को इंटरनेशल कालेज ऑफ डेन्टिस्ट, अमेरिकन कालेज ऑफ डेन्टिस्ट, पियरे फोकार्ड एकेडमी व एसोसिएशन ऑफ डेंटल इम्प्लांटोलॉजी की फेलोशिप भी मिल चुकी है. दूसरे उपाधि प्राप्त करने वाले डॉ. मोन जैदी के बारे में प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में वह न्यूयॉर्क के इसान स्कूल ऑफ मेडिसन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. लखनऊ में जन्मे डॉ. जैदी 1983 के जार्जियन के हैं, उन्होंने उसी साल केजीएमयू से एमबीबीएस की डिग्री ली थी.



यह भी पढ़ें : शादी में हंगामा करने वाले चार गिरफ्तार, लाठी डंडों से की थी बारातियों की पिटाई