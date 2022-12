लखनऊः हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हो रहे इंटरनेशनल इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन (International Inter University Competition) में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने धूम मचा रखी है. लखनऊ विश्वविद्यालय के महिला वॉलीबॉल टीम (women's volleyball team) ने रविवार को लगातार दो मैच जीतकर अपने हुनर का लोहा मनवाया. विश्वविद्यालय की टीम ने अपने पहले मैच में डॉ. बीआर आंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा और दूसरे मुकाबले में बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी की टीम को करारी शिकस्त दी.



लखनऊ विश्वविद्यालय के एथलेटिक एसोसिएशन के प्रभारी डॉ. रूपेश (Dr. Rupesh, in-charge of the Athletic Association of Lucknow University) ने बताया कि हिमाचल में नॉर्थन जोन इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में देश के उत्तरी भाग की तमाम बड़े विश्वविद्यालय शामिल हो रहे हैं. एलयू की टीम भी कई स्पोर्ट्स इवेंट्स में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे रही है. रविवार को हुए दोनों मैच टीम ने जीत लिए हैं. फाइनल में हमारी टीम की जीतने की उम्मीद काफी अधिक है.

फार्मास्यूटिकल केमेस्ट्री के छात्र 19 दिसंबर से शुरू करेंगे अपना इंटर्नशिप : लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर के रसायन विज्ञान विभाग के सेमेस्टर थर्ड में अध्यनरत एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री के विद्यार्थी अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम 19 दिसंबरसे शुरू करेगी. यह इंटर्नशिप प्रोग्राम उनके सेमेस्टर थर्ड पाठ्यक्रम का हिस्सा है. रसायन विज्ञान विभाग ने इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए कई संगठनों से संपर्क किया और अपने छात्रों के लिए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई), लखनऊ और भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईआईटीआर) लखनऊ को अंतिम रूप दिया क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश की जो छात्रों के लिए लंबे समय तक उपयोगी होंगे. इन संस्थानों ने विश्वविद्यालय आवश्यकता के अनुसार और उनके कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) के तहत इन कार्यक्रमों को डिजाइन किया.



छात्रों की संख्या ज्यादा होने के कारण इंटर्नशिप को पांच ग्रुप में बांटा गया है. 16 छात्रों के दो ग्रुप राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (National Botanical Research Institute), लखनऊ में अपनी इंटर्नशिप शुरू करेंगे. इंटर्नशिप कार्यक्रमों (internship programs) का उद्घाटन डॉ. पीके त्रिवेदी, निदेशक एनबीआरआई डॉ. टीएन खुशू ब्लॉक कॉन्फ्रेंस हॉल में 19 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे करेंगे. एक बैच फाइटोकेमिकल एनालिसिस टेक्नीशियन (Phytochemical Analysis Technician) के बारे में सीखेगा और दूसरा बैच हर्बल उद्योग के लिए गुणवत्ता विश्लेषण के बारे में सीखेगा. हर्बल उद्योग के लिए फाइटोकेमिकल विश्लेषण तकनीशियन और गुणवत्ता विश्लेषण पर काम करने वाले दो और बैच 2 जनवरी, 2023 से शुरू होंगे. 30 छात्रों का एक और बैच 3 जनवरी, 2022 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च (आईआईटीआर) लखनऊ में शामिल होगा. वे इंस्ट्रूमेंटेशन और रासायनिक विश्लेषण पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.



यह भी पढ़ें : दिल्ली की सड़कों पर बेघरों की बढ़ती संख्या से बिगड़ी जी-20 की तैयारी, अन्य जगहों पर होंगे स्थानांतरित