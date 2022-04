लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय के सत्र 2022-23 स्नातक कक्षाओं के प्रवेश फॉर्म 2 अप्रैल से ऑनलाइन भरे जा रहे हैं. इसकी अंतिम तिथि 31 मई है. इस सत्र में विश्वविद्यालय स्नातक के 15 पाठयक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करेगा. प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को जून माह में प्रवेश परीक्षा देनी होगी. प्रवेश परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी. वहीं, प्रवेश परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा 90 मिनट की होगी. प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा. जबकि इसकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी.



यह भी पढ़ें- पेड़ से बांधकर किसान की हत्या के चार आरोपी गिरफ्तार

इस प्रकार है प्रश्न प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले पाठ्यक्रम

1- बीए (NEP)- हिन्दी, इंग्लिश, जोग्रोफी , इतिहास, सिविक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक (10+2 level).

2- बीएससी मैथ (NEP)- फिजिक्स, कैमेस्ट्री, मैथमेटिक्स ऑफ (10+2 level) मेंटल एटीट्यूड और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकॉन.

3- बीएससी बाइलॉजी (NEP)- कैमिस्ट्री, बॉटनी, Zoology, of (10+2 level) मेंटल एटीट्यूड और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकॉन..

4- बीकॉम (NEP)- Mental Ability, कॉमर्स, एकाउंटिंग, कॉमर्शियल मैथ, इकोनॉमिक एंड कम्प्यूटर (10+2 level).

5- बीकॉम (Hons)- Mental Ability, कॉमर्स, एकाउंटिंग, कॉमर्शियल मैथ, इकोनॉमिक एंड कम्प्यूटर (10+2 level).

6- BNYS- कैमिस्ट्री, बॉटनी, Zoology of (10+2 level) मेंटल एटीट्यूड और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकॉन.

7- एलएलबी (Integrated 5 Years)- लीगल जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, Geography, जनरल साइंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी.

8- बीबीए- जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, मेरे कल एटीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग.

9- बीसीए- सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एटीट्यूड, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, लॉजिकल इंग्लिश.

10- D-farm - Queson paper will contain 100 MCQ out of which.

(i) 50 quesons of Chemistry & Physics (10+2) level.

(ii) Remaining 50 quesons will be from Maths (10+2) level and Biology (10+2) level, Candidate will have to opt. any one (Maths or Biology)

11- बीएससी योगा- सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रिजनिंग, जनरल साइंस.

12- बीजेएमसी- लीगल जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, Geography, जनरल साइंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी.

13- बीएड- जनरल ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रिजनिंग, जनरल साइंस, सामान्य हिन्दी.

14- बीवॉक- फिजिक्स, कैमेस्ट्री, मैथमेटिक्स, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, Computer Applicaon of (10+2 level).

15- बीएससी.(Ag)- फिजिक्स, कैमेस्ट्री, मैथमेटिक्स, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, Computer Applicaon of (10+2 level)

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप