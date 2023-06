लखनऊ : चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर फार्मासिस्टों ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर लगभग 150 से 170 चयनित अभ्यर्थि नियुक्ति के लिए अनुनय विनय करने पहुंचे. यह अभ्यर्थी बीते 16 मार्च 2019 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किए गए अंतिम चयन परिणाम में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चयन को लेकर असफल अभ्यर्थियों द्वारा वाद दायर किए गए थे जो कि उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ एवं इलाहाबाद खंडपीठ द्वारा सभी वाद खारिज कर दिया हैं. अब फार्मासिस्ट भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद लंबित नहीं है.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने पहुंचे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्ययर्थी.

अभ्यर्थियों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी भी संस्तुति को शासन भेजने की मंशा में नहीं है. इसी क्रम में मंगलवार को सभी चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थी वृहद रूप प्रयासरत होकर उपमुख्यमंत्री के पूर्व आश्वासन पर उप मुख्यमंत्री से यूपी एसएसएससी अध्यक्ष प्रवीर कुमार को फ़ोन पर वार्ता हुई. यूपी एसएसएससी अध्यक्ष प्रवीर कुमार से किसी भी प्रकार का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला. धरने में मौजूद दुष्यंत सिंह, विवेक मिश्रा, पवन यादव, अमित, आरिफ, अनूप एवं अन्य 150 अभ्यर्थी मौजूद रहे.





चीफ फार्मासिस्ट डाॅ, सुनील यादव सम्मानित.

नियुक्ति को लेकर उच्च न्यायालय में नहीं है कोई वाद

इस मामले में उच्च न्यायालय प्रयागराज में योजित रिट याचिका संख्या - A no.-17095/ 2021, वेद प्रकाश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, स्पेशल अपील संख्या- No.-839/2022 वेद प्रकाश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, स्पेशल अपील संख्या- No.-12/2023, अमन तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, स्पेशल अपील संख्या - No.-11/2023, भुजंग भूषण दूबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य और उच्चय न्यायालय, खण्ड पीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या - A no.-27004/2021, अजीत कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या- A no. - 28399/2021 दीपक तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या - A no.-30677/2021, दिव्या तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या - A no.-45/2022, रमन शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या - A no.-221/2022, मुफीज बैग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या - A no.-2022/2022, राम प्रताप गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या- A no.-2607/2022, विपुल दूबे एवं 5 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या - A no .-8771/2022 अजीत कुमार सिंह बनाम केन्द्रिय सचिव कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन और उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या- A no:- 26103 / 2021, राम किशोर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या - A no.-26107 / 2021, सौरभ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-A no.-28352/2021, सौरभ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तहत समाप्त कर दिया गया है. वर्तमान में इससे सम्बन्धित कोई वाद न्यायालय में लम्बित नहीं है.

