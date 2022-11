लखनऊ: जिले में एडीओ पंचायत ने औचक निरीक्षण किया था. जिसमें पाया गया कि अभियान में लगाए गए सभी सफाईकर्मी देर से पहुंचे थे. बीडीओ ने लापरवाही के चलते सफाईकर्मचारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया है. उसके साथ ही उनका वेतन भी रोक दिया गया है.

42 सफाईकर्मियों और 7 सचिवों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण (Lucknow BDO Notice issued to scavengers) मांगा गया है. संचारी रोगों की रोंकथाम के लिए मोहनलालगंज की ग्राम पंचायतों में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया था. इसमें सभी कर्मचारियों को सफाई करने के निर्देश दिए थे. लेकिन, अभियान में लगाए गए सभी सफाईकर्मी देर से पहुंचे. वहीं, जबकि चार सफाईकर्मी बिना सूचना के ही गैरहाजिर रहे. बीडीओ ने सभी को शोकाॅज नोटिस जारी कर वेतन रोकने का अल्टीमेटम (Ultimatum to stop salary of sweepers in Lucknow) दिया है.

अभियान की शुरुआत कराने सचिव भी पंचायतों में नहीं पहुंच सके. इसके चलते 7 सचिवों को भी शोकाॅज नोटिस जारी किया गया है. मोहनलालगंज ब्लॉक की उतरावां, दहियर, कनकहा, दयालपुर, खुझौली, हुलासखेड़ा और सिसेण्डी में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया था. जिसके तहत यहां सफाई, फागिंग और एंटी लार्वा स्प्रे के लिए सफाईकर्मियों और सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी. लेकिन, अभियान के पहले ही दिन ड्यूटी में लगाए गए सभी 42 सफाईकर्मी सुबह 7 बजे नहीं पहुंच सके. इनके अलावा सफाईकर्मी मंगल प्रसाद, गोपाल, सुनीता और विमल कुमार बिना सूचना के गैरहाजिर पाए गए थे.

मोहनलालगंज की ग्राम पंचायत खुझौली और हुलासखेड़ा पहुंचकर एडीओ पंचायत अशोक यादव ने सफाई अभियान का जायजा लिया था. उन्होंने सफाईकर्मियों को सरकारी स्कूल आंगनबाड़ी केन्द्र और पंचायत भवन के आस-पास सफाई करने की हिदायत दी थी. गांव में कहीं भी जलभराव न हो इसका खास ख्याल रखने के निर्देश दिए थे. यहां गुरुवार से सफाई अभियान की शुरुआत हो गई है. लेकिन, मच्छरों से बचाव के लिए फागिंग की शुरुआत नहीं हो सकी है. ग्रामीणों ने मच्छरों के आतंक से बचने के लिए फगिंग कराने की मांग की है.



बीडीओ मोहनलालगंज पूजा सिंह ने बताया कि यह अभियान 10 दिनों तक चलेगा. वे लगातार क्षेत्र में सुबह पहुंच रही हैं. जो भी सफाई कर्मी और सचिव कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं. उनके वेतन रोकने के साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी. हर गांव की सफाई के लिए सफाईकर्मी और सचिवों की टीम बनाई गई है, जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अभियान चलेगा. बीडियो खुद हर गांव का औचक निरीक्षण कर रही हैं.

