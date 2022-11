लखनऊ. दुबग्गा स्थित नवीन सब्जी मंडी (new vegetable market) में अव्यवस्थाओं की भरमार है. सब्जी मंडी की हर गली में गंदा पानी भरा हुआ जो बीमारियों को दावत (invitation to diseases) दे रहा है. पिछले पांच साल से सीवर के मैनहोल खुले पड़े हैं. जिनमें गिरकर कई लोग चोटिल हो चुके हैं. मंडी में किसानों और व्यापारियों (farmers and traders) के लिए पीने के पानी और ठहरने के किए विश्राम स्थल भी नहीं है. मंडी परिसर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, गिने चुने खंभों पर लगीं लाइटें वर्षों से खराब हैं. मंडी परिसर की सफाई व्यवस्था (cleaning system) चौपट होने से आढ़त मालिकों और व्यपारियों को खुद सफाई करनी पड़ती है. मंडी अध्य्क्ष समेत कई लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है.



मंडी में शनिवार को सब्जी लेकर आए किसान सरताज (Kisan Sartaj) ने बताया कि दुबग्गा मंडी में बहुत गंदगी है. जगह जगह गंदा पानी भरा हुआ है. गटर खुले हुए हैं. कई बार इसमें गिरकर हमारे साथी किसान घायल हो चुके हैं. मंडी में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है. मजबूरन दुकानों से महंगा बोतल बंद पानी खरीदना पड़ता है. किसानों की सुविधा की दृष्टि से कोई इंतजाम नहीं हैं. मंडी में पल्लेदारी का काम कर रहने वाले ईश्वरदीन (Ishwardeen) ने बताया कि करीब डेढ़ महीने पहले खुले मैनहोल में गिर गए थे. जिससे उनको गंभीर चोटें आई थीं. वह मैनहोल आज भी खुला पड़ा है. अक्सर हमारे साथी और किसान भाई इन मैनहोल की वजह से चोटिल होते हैं.

दुबग्गा स्थित नवीन सब्जी मंडी की जानकारी देते संवाददाता मो. मारूफ.

दुबग्गा सब्जी मंडी (Dubagga Vegetable Market) में किसानों और आढ़तियों के लिए पीने के पानी के लिए मंडी कारोबारी एसोसिएशन (Mandi Traders Association) कई बार आवाज उठा चुका है, लेकिन कोई सुध नहीं नहीं ले रहा है. दुबग्गा फल व सब्जी मंडी समिति के महामंत्री शहनवाज (Shahnawaz, General Secretary of Dubagga Fruit and Vegetable Market Committee) ने बताया कि इस बाबत धरना प्रदर्शन भी किया गया था. बावजूद कोई समाधान नहीं निकला. मंडी परिसर में लगे 12 हैंडपंप खराब पड़े हैं. समिति के लोगों ने मंडी समिति की मंत्री स्वाति सिंह और डायरेक्टर को पत्र लिखा, लेकिन अभी कोई समाधान नहीं हुआ. मंड़ी में रोजाना करीब 20 हजार से ज्यादा सब्जी और फल विक्रेता प्रतिदिन आते हैं. मंडी में पीने के पानी की कोई व्यवस्था न होने से सभी भटकते रहते हैं. यहां दो वॉटर कूलर लगाने की बात कही थी, लेकिन वह काम भी अभी नहीं हो पाया है.



दुबग्गा मंडी में सफाई की स्थिति बेहद खराब है. यहां रोजाना तीन से चार ट्रक मलबा निकलता है, लेकिन कोई उसे उठाने वाला नहीं है. यह मलबा परेशानी और बीमारी का सबब बन रहा है. मंडी परिषद की मंत्री स्वाती सिंह आई थीं तब उन्होंने खुद झाड़ू लगाई थी, लेकिन अब विभाग के सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं. गंदगी की वजह से पिछले साल दर्जनों लोगों को चिकनगुनिया हो गया था. सीवर चोक की समस्या चार-पांच साल से बनी हुई है. जलभराव की समस्या भी काफी बड़ी है. कोई ध्यान नहीं दे रहा है. अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर शिकायत की जाएगी. नवीन सब्जी मंडी दुबग्गा की मंडी सचिव रेनू वर्मा (Renu Verma, market secretary of the new vegetable market Dubagga) ने कहा कि मंडी में अव्यव्यस्थाओं को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं. समय समय पर साफ सफाई कराई जाती है. मंडी में समस्याओं को देखते हुए बजट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. समस्याएं को जल्द से जल्द दुरुस्त करा दिया जाएगा.

