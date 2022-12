लखनऊ : ठाकुरगंज थाना अंतर्गत (Under Thakurganj police station) सोमवार देर रात बदमाशों ने एक घर में घुसकर युवती को असलहे के दम पर बंधक बनाकर लूटपाट (hostage robbery) की और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए. घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे. अधिकारियों से शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल की बात कह रही है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है.

पुलिस के अनुसार (according to the police) लखनऊ के बालागंज में देर शाम फार्मा कंपनी कर्मचारी सोमेश सेठ (Pharma company employee Somesh Seth) के घर में कुछ बदमाश घुस गए थे. सोमेश ने बताया कि वह पत्नी के साथ बाजार गए थे. इस दौरान बेटी शिखा घर पर अकेली थी. इसी बीच असलहों से लैस दो बदमाश घर के अंदर घुसे और शिखा को बंधक बना कर जान से मारने की धमकी देकर अलमारी और लाॅकर तोड़ कर करीब तीन लाख के जेवर और नकदी लूट कर भाग गए. बदमाशों के जाने के बाद बेटी शिखा ने फोन कर घटना की जानकारी दी.



सोमेश सेठ के अनुसार (according to Somesh Seth) व सुरक्षा की दृष्टि से वह बाहर से ताला लगाकर गए थे. उन्होंने मुख्य गेट और अंदर के दरवाजे पर ताला लगा दिया था. बदमाश दीवार फांदकर घर में घुसे थे. बेटी ने बदमाशों का विरोध किया, लेकिन उसके सिर पर तमंचा रखकर और जान से मारने की धमकी देकर शांत करा दिया. एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया. घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त की जा रही है. बहुत जल्द बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

