लखनऊ: LDA आगामी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर राजधानी में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश की आधारशिला (LDA will change the look of Lucknow by huge investment) रखेगा. टाउनशिप व ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स से बड़ी तादाद में लोगों को शहर में आवासीय सुविधा मिलेगी. साथ ही उच्च स्तरीय अस्पताल, काॅमर्शियल काॅम्पलेक्स, होटल व स्कूल/इंस्टीट्यूट भी बनेंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने गुरुवार को निजी विकासकर्ताओं और निवेशकों के साथ बैठक करके निवेश का रोडमैप तैयार किया.