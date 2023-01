लखनऊ : खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अप्रैल या मई में लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आयोजित किए जाएंगे. देशभर की हजारों यूनिवर्सिटी स्तर के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव डॉ नवनीत सहगल (Additional Chief Secretary Dr. Navneet Sehgal) ने मंगलवार को बैठक ली. बैठक में खेल निदेशक आरपी सिंह (Sports Director RP Singh) के अलावा क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे.



अपर मुख्य सचिव, खेल एवं युवा कल्याण डाॅ. नवनीत सहगल (Additional Chief Secretary, Sports and Youth Welfare Dr. Navneet Sehgal) ने अप्रैल के अंत में प्रस्तावित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2023 के सफल आयोजन के लिए वेन्यू वाइज कमेटी बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रत्येक वेन्यू कमेटी का एक-एक क्रीड़ा अधिकारी को इंजार्ज बनाया जाएगा. वहां की व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी उसी क्रीड़ा अधिकारी की रहेगी. लखनऊ में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति में गेम्स की ब्रांडिंग की जाएगी. जीआईएस में उत्तर प्रदेश की खेल गतिविधियों का एक भव्य स्टाल लगाया जाएगा. गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी (Khelo India University Games opening ceremony) लखनऊ में होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे. वाराणसी में होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी (The closing ceremony of Khelo India University Games will be held in Varanasi.) में प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा.



डाॅ. सहगल ने बताया कि आयोजन का मुख्य केंद्र लखनऊ होगा. यहां बीबीडी यूनिवर्सिटी में फुटबाॅल, बॉक्सिंग तथा मलखंब की प्रतियोगिताएं होंगी. इस यूनिवर्सिटी में 10 दिन प्रतियोगिताएं चलेंगी और इसमें 476 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. बीबीडी एकेडमी में बैडमिंटन तथा टेबल टेनिस का आयोजन होगा और इसमें 352 खिलाड़ी भाग लेंगे. डाॅ. शकुंतला मिश्रा नेशनल यूनिवर्सिटी में एथलेटिक्स, वाॅलीबाल, जूडो तथा फुटबाॅल प्रतियोगिता होगी. यहां प्रतियोगिताओं में 997 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे. साईं सेंटर में आर्चरी एवं स्वीमिंग प्रतियोगिता में 616, अटल बिहारी वाजपेई स्पोर्ट्स स्टेडियम (इकाना) में टेनिस प्रतियोगिता में 144 तथा मिनी स्टेडियम विजयखंड में हॉकी में 288 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा में वेटलिफ्टिंग तथा फेंसिंग प्रतियोगिता में 400 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे. एसवीएसपी स्पोर्ट्स काॅम्प्लेक्स, नोएडा में होने वाले कबड्डी एवं बास्केटबाॅल प्रतियोगिता में 384 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. आईआईटी बीएचयू वाराणसी में रेसलिंग तथा योगा में 346 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे. गोरखपुर में रोईंग गेम में 384 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. साई केएसएसआर (दिल्ली) में शूटिंग चैम्पियनशिप में 320 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे.

यह भी पढ़ें : रेल की पटरियां चटकने पर रेलवे महाप्रबंधक ने जताई चिंता, अधिकारियों को दिए ये निर्देश