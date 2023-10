लखनऊ: केजीएमयू कर्मचारी परिषद (KGMU Staff Council Protest in Lucknow) ने कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची और 10 वर्षों से रुकी हुई पदोन्नति, एसीपी को लेकर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए आंदोलन की घोषणा की है. इसके तहत शुक्रवार को केजीएमयू कर्मचारी काला फीता बांध कर ड्यूटी करेंगे (KGMU employees will protest with black ribbon) और चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे.