लखनऊ : नगर निगम में नौकरी दिलाने का झांसा (Fraud of getting job in municipal corporation) देकर में एक युवक को उसके करीबी ने ही पांच लाख रुपये की चपत लगा दी. आरोपी के रुपये वापस न करने और जान से मारने की धमकी देने के बाद भुक्तभोगी युवक ने मानकनगर थाने में एफआईआर दर्ज (FIR registered in Manaknagar police station) कराई है. पुलिस के अनुसार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



पांडेयगंज गौस नहर के रहने वाले हर्षित तिवारी के मुताबिक उसके करीबी समरजीत निवासी समर विहार मानकनगर ने नगर निगम में नौकरी (municipal corporation jobs) दिलाने की बात कही थी. इसके एवज में 5 लाख रुपये मांगे. समरजीत की बात पर भरोसा करके मैंने पांच लाख रुपये दे दिए, लेकिन काफी दिनों तक नौकरी दिलाने के संबंध कोई बात नहीं की. इस पर रुपये वापस मांगे तो समरजीत ने जान से मारने की धमकी (Threats to kill) देते हुए भगा दिया.



मानकनगर थाना प्रभारी सुभाष चंद्र सरोज (Manaknagar police station in-charge Subhash Chandra Saroj) ने बताया कि हर्षित तिवारी ने अपने परिचित समरजीत के खिलाफ शिकायत की है. हर्षित के अनुसार समरजीत ने नगर निगम में नौकरी दिलाने (Fraud of getting job in municipal corporation) की बात कहकर पांच लाख रुपये एडवांस लिए थे. रुपये लेने के बाद उसने बातचीत करनी छोड़ दी. काफी प्रयास के बाद समरजीत से बात की गई तो उसने धमकाते हुए भगा दिया और रुपये न लौटाने की बात कही. हर्षित की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है.

