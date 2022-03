जशपुर : तालाब निर्माण, भूमि समतलीकरण के नाम पर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से लाखों की ठगी करने वाले 6 अंतरराज्यीय आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार (Interstate thug gang busted) किया है. इस मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद तेजी दिखाते हुए कार्रवाई की है. ये सभी आरोपी उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं. छत्तीसगढ़ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को निशाना बनाते थे. पुलिस ने इनके गिरफ्तारी के बाद चैन की सांस ली है. साथ ही इनसे जुड़े कुछ और मामलों के सामने आने की बात भी पुलिस कह रही है.

जान से मारने की धमकी देकर लूट : इस मामले में पुलिस ने बताया कि 5 मार्च को चोंगरीबहार निवासी रिटायर्ड शिक्षक बनेश्वर साय ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. बनेश्वर के घर 3 अनजान व्यक्ति आए. तीनों ने उनके खेत की जमीन को समतलीकरण (Cheating in the name of land leveling in Jashpur) करने की बात कही. इसके बाद बनेश्वर को तीनों ने जेसीबी से काम कराने की बात कही. बनेश्वर उनकी बातों में आ गए और पैसे निकालने उनके साथ बैंक चले गए. बैंक पहुंचकर तीनों ने बनेश्वर से सात लाख रुपए निकासी कराई. इसके बाद वापसी के समय तीनों ने जान से मारने की धमकी देकर बनेश्वर से पैसे छीन लिए.

जांच के दौरान एक और अपराध का खुलासा : इस मामले की जांच जब पुलिस कर रही थी.तब इसी तरह के एक और अपराध का पता चला. रिटायर्ड सहायक आयुक्त अलेक्जेंडर पन्ना के साथ भी इसी तरह की ठगी की गई. जमीन समतलीकरण (Cheating in the name of land leveling in Jashpur) के नाम पर उन्हें भिलाई ले जाया गया गया.इसके बाद उनसे पांच लाख पचास हजार रुपए बैंक से निकलवाने के बाद जान से मारने की धमकी दी गई. और फिर ठग पैसे लेकर फरार हो गए. दोनों ही प्रकरणों की जानकारी के बाद पुलिस ने दो टीमें गठित की और मोबाइल लोकेशन के आधार पर उत्तरप्रदेश भेजा.

यूपी से हुई आरोपियों की गिरफ्तारी : विवेचना दौरान मुखबिर की सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की गई. बुलंदशहर और वाराणसी में आरोपियों के होने की जानकारी हाथ लगी. इसके बाद दो टीमों ने अलग-अलग जगह जाकर आरोपियों को दबोचा. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि दोनों ही घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है.अलेक्जेंडर पन्ना को ठगने वाले गिरोह के आरोपियों के नाम शमशाद, छौवा, संजीत थान और जाकिर है. ये सभी बुलंदशहर के रहने वाले हैं.

वहीं दूसरे गिरोह में अनिल कुमार गुप्ता और विजय गुप्ता ने मिलकर बनेश्वर साय से ठगी की.जबकि एक आरोपी मामले में फरार है. ये तीनों ही आरोपी वाराणसी यूपी के निवासी है. पुलिस ने इनके पास से घटना में इस्तेमाल हुए मोबाइल और आधार कार्ड को जब्त कर लिया है. फिलहाल 6 आरोपी न्यायिक रिमांड पर हैं.

