लखनऊ: भारतीय फुटबॉल के मशहूर समीक्षक और कमेंटेटर नोवी कपाडिया का गुरुवार को निधन हो गया. कपाडिया "मोटो न्यूरोन" नाम की एक खास बीमारी से पीड़ित थे और करीब पिछले एक महीने से आईसीयू में भर्ती थे. यह बीमारी से रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में जाती है, जिससे ये अंग समय गुजरने के साथ काम करना बंद कर देते हैं. इस बीमारी ने कुछ साल पहले कपाडिया पर असर डाला था और उन्होंने पिछले दो साल से खुद को घर में कैद कर लिया था.

नोवी कपाड़िया ने नौ फीफा विश्व कप कवर किए थे. उन्होंने भारतीय फुटबॉल का खजाना कहा जाता था. उन्होंने, अपनी किताब Barefoot To Boots, The Many Lives Of Indian Football से भारतीय फुटबॉल के बारे में कई जानकारी मुहैया कराई हैं. इन दोनों के अलावा उन्होंने The Football Fanatic’s Essential Guide Book भी लिखी हैं. कपाड़िया ने एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और ओलिंपिक खेलों में कॉमेंट्री भी की थी.