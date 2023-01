लखनऊ : नववर्ष के अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग (Department of Business Administration, University of Lucknow) में चाणक्य सभागार (Chanakya Auditorium) का उद्घाटन सोमवार को किया. यह विभाग का पहला आडिटोरियम है. आडिटोरियम में 214 लोगों के बैठने की क्षमता है. इसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय (Inaugural University Vice Chancellor Prof. Alok Kumar Rai) ने किया. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभागाध्यक्ष प्रो. संगीता साहू (Head of Business Administration Prof. Sangeeta Sahu) ने कुलपति, डीन, विभिन्न विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अधिकारियों का स्वागत किया.

इस मौके पर कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय (Vice Chancellor Prof. Alok Kumar Rai) ने सभी छात्रों से समग्र विकास के बारे में बात की और 'व्यक्तित्व विकास और व्यक्तिगत ब्रांडिंग' पर जोर दिया. साथ ही उद्यमिता की जानकारी (entrepreneurship information) साझा करने के साथ छात्रों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने भविष्य में नवोदित प्रबंधक यानी मैनेजर के लिए एक अच्छे इको सिस्टम के महत्व को चर्चा की और एक सभागार से शैक्षिक प्रणाली में नवीकरण के पीछे उनके विजन को साझा किया. कुलपति ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ गत वर्ष विभाग के नौकरी पाने वाले सभी छात्रों को बधाई भी दी.

इस अवसर पर प्रो. संगीता साहू (Head of Business Administration Prof. Sangeeta Sahu) ने चाणक्य के श्लोक (जिसमें वे कहते हैं कि एक राजा पृथ्वी का आराध्य होता है, परंतु विद्या सबका शृंगार होती है) का महत्त्व समझाया. इसके अलावा उन्होंने सफल प्लेसमेंट की जानकारी (Successful Placement Information) दी. कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के निर्माण विभाग के अधीक्षक डॉ दुर्गेश श्रीवास्तव (Superintendent of Construction Department Dr. Durgesh Srivastava) भी उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें : यूपी में निजी स्कूल खोलने के लिए नए मानक व शर्तें तय, शासन ने नए प्रस्ताव को दी मंजूरी